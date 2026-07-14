- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
571
Прибыльных трейдов:
223 (39.05%)
Убыточных трейдов:
348 (60.95%)
Лучший трейд:
2 086.79 USD
Худший трейд:
-3 021.66 USD
Общая прибыль:
25 291.37 USD (428 364 pips)
Общий убыток:
-43 786.46 USD (798 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5 546.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 546.31 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
18.61%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
326 (57.09%)
Коротких трейдов:
245 (42.91%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-32.39 USD
Средняя прибыль:
113.41 USD
Средний убыток:
-125.82 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-383.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 219.40 USD (4)
Прирост в месяц:
0.06%
Годовой прогноз:
0.78%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 057.07 USD
Максимальная:
24 508.26 USD (11.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.93% (24 508.08 USD)
По эквити:
0.11% (205.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|567
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|-23
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-245K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 086.79 USD
Худший трейд: -3 022 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 546.31 USD
Макс. убыток в серии: -383.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DO NOT COPY
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
25
29%
571
39%
19%
0.57
-32.39
USD
USD
12%
1:30