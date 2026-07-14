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Сигналы / MetaTrader 5 / TUAN PHAM LIVE QUY
Pham Van Tuan

TUAN PHAM LIVE QUY

Pham Van Tuan
Pham Van Tuan

Pham Van Tuan

0 отзывов
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 -9%
FTMO-Server2
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
571
Прибыльных трейдов:
223 (39.05%)
Убыточных трейдов:
348 (60.95%)
Лучший трейд:
2 086.79 USD
Худший трейд:
-3 021.66 USD
Общая прибыль:
25 291.37 USD (428 364 pips)
Общий убыток:
-43 786.46 USD (798 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (5 546.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 546.31 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
18.61%
Макс. загрузка депозита:
3.00%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
326 (57.09%)
Коротких трейдов:
245 (42.91%)
Профит фактор:
0.58
Мат. ожидание:
-32.39 USD
Средняя прибыль:
113.41 USD
Средний убыток:
-125.82 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-383.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 219.40 USD (4)
Прирост в месяц:
0.06%
Годовой прогноз:
0.78%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19 057.07 USD
Максимальная:
24 508.26 USD (11.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.93% (24 508.08 USD)
По эквити:
0.11% (205.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 567
BTCUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -18K
BTCUSD -23
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -245K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 086.79 USD
Худший трейд: -3 022 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +5 546.31 USD
Макс. убыток в серии: -383.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DO NOT COPY
Нет отзывов
2026.08.06 05:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 20:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.17 03:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 17:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TUAN PHAM LIVE QUY
999 USD в месяц
-9%
0
0
USD
182K
USD
25
29%
571
39%
19%
0.57
-32.39
USD
12%
1:30
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