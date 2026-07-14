- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
586
盈利交易:
224 (38.22%)
亏损交易:
362 (61.77%)
最好交易:
2 086.79 USD
最差交易:
-3 021.66 USD
毛利:
25 298.63 USD (428 729 pips)
毛利亏损:
-44 574.70 USD (817 928 pips)
最大连续赢利:
12 (5 546.31 USD)
最大连续盈利:
5 546.31 USD (12)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
18.61%
最大入金加载:
3.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
333 (56.83%)
短期交易:
253 (43.17%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-32.89 USD
平均利润:
112.94 USD
平均损失:
-123.13 USD
最大连续失误:
23 (-383.50 USD)
最大连续亏损:
-8 219.40 USD (4)
每月增长:
-0.46%
年度预测:
-4.48%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
19 283.21 USD
最大值:
24 734.40 USD (12.04%)
相对跌幅:
结余:
12.04% (24 732.96 USD)
净值:
0.11% (205.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|582
|BTCUSD
|4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-19K
|BTCUSD
|-23
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-144K
|BTCUSD
|-245K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 086.79 USD
最差交易: -3 022 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +5 546.31 USD
最大连续亏损: -383.50 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-10%
0
0
USD
USD
181K
USD
USD
26
31%
586
38%
19%
0.56
-32.89
USD
USD
12%
1:30