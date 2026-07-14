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Pham Van Tuan

TUAN PHAM LIVE QUY

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362 (61.77%)
最好交易:
2 086.79 USD
最差交易:
-3 021.66 USD
毛利:
25 298.63 USD (428 729 pips)
毛利亏损:
-44 574.70 USD (817 928 pips)
最大连续赢利:
12 (5 546.31 USD)
最大连续盈利:
5 546.31 USD (12)
夏普比率:
-0.11
交易活动:
18.61%
最大入金加载:
3.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.78
长期交易:
333 (56.83%)
短期交易:
253 (43.17%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-32.89 USD
平均利润:
112.94 USD
平均损失:
-123.13 USD
最大连续失误:
23 (-383.50 USD)
最大连续亏损:
-8 219.40 USD (4)
每月增长:
-0.46%
年度预测:
-4.48%
算法交易:
31%
结余跌幅:
绝对:
19 283.21 USD
最大值:
24 734.40 USD (12.04%)
相对跌幅:
结余:
12.04% (24 732.96 USD)
净值:
0.11% (205.76 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 582
BTCUSD 4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -19K
BTCUSD -23
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -144K
BTCUSD -245K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
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2026.08.12 13:39
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2026.08.06 05:01
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2026.08.04 17:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.27 20:59
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2026.07.17 03:21
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2026.07.16 17:15
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