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Сигналы / MetaTrader 4 / Live Account Breakout EA XAUUSD
Prasetyo Gunawan

Live Account Breakout EA XAUUSD

Prasetyo Gunawan
Prasetyo Gunawan

Prasetyo Gunawan

5 (1)
4 продукта 4 сигнала
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 15%
Headway-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
41 (63.07%)
Убыточных трейдов:
24 (36.92%)
Лучший трейд:
125.62 USD
Худший трейд:
-36.63 USD
Общая прибыль:
533.89 USD (53 365 pips)
Общий убыток:
-356.57 USD (35 642 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (330.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.96 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
9.16%
Макс. загрузка депозита:
3.11%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
36 (55.38%)
Коротких трейдов:
29 (44.62%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
2.73 USD
Средняя прибыль:
13.02 USD
Средний убыток:
-14.86 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-106.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.66 USD (8)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.64 USD
Максимальная:
220.95 USD (17.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.16% (220.95 USD)
По эквити:
3.08% (33.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 177
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.62 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +330.96 USD
Макс. убыток в серии: -106.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
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Нет отзывов
2026.08.05 14:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 10:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 05:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 13:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Live Account Breakout EA XAUUSD
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
1.4K
USD
9
100%
65
63%
9%
1.49
2.73
USD
17%
1:500
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