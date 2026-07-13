- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
41 (63.07%)
Убыточных трейдов:
24 (36.92%)
Лучший трейд:
125.62 USD
Худший трейд:
-36.63 USD
Общая прибыль:
533.89 USD (53 365 pips)
Общий убыток:
-356.57 USD (35 642 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (330.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
330.96 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
9.16%
Макс. загрузка депозита:
3.11%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
36 (55.38%)
Коротких трейдов:
29 (44.62%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
2.73 USD
Средняя прибыль:
13.02 USD
Средний убыток:
-14.86 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-106.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.66 USD (8)
Прирост в месяц:
11.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.64 USD
Максимальная:
220.95 USD (17.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.16% (220.95 USD)
По эквити:
3.08% (33.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|177
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +125.62 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +330.96 USD
Макс. убыток в серии: -106.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
9
100%
65
63%
9%
1.49
2.73
USD
USD
17%
1:500