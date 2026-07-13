- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
41 (60.29%)
亏损交易:
27 (39.71%)
最好交易:
125.62 USD
最差交易:
-54.67 USD
毛利:
533.89 USD (53 365 pips)
毛利亏损:
-487.47 USD (48 732 pips)
最大连续赢利:
12 (330.96 USD)
最大连续盈利:
330.96 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
9.16%
最大入金加载:
3.11%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.21
长期交易:
39 (57.35%)
短期交易:
29 (42.65%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
13.02 USD
平均损失:
-18.05 USD
最大连续失误:
9 (-106.44 USD)
最大连续亏损:
-142.66 USD (8)
每月增长:
0.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
153.64 USD
最大值:
220.95 USD (17.16%)
相对跌幅:
结余:
17.16% (220.95 USD)
净值:
3.08% (33.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.62 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +330.96 USD
最大连续亏损: -106.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
100%
68
60%
9%
1.09
0.68
USD
USD
17%
1:500