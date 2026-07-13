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Сигналы / MetaTrader 5 / Institutional SMC XAUUSD NASDAQ
Dragoljub Vujcic

Institutional SMC XAUUSD NASDAQ

Dragoljub Vujcic
Dragoljub Vujcic

Dragoljub Vujcic

4.6 (11)
5 продуктов 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 130%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
257 (76.26%)
Убыточных трейдов:
80 (23.74%)
Лучший трейд:
38.86 EUR
Худший трейд:
-57.53 EUR
Общая прибыль:
747.82 EUR (159 352 pips)
Общий убыток:
-513.28 EUR (292 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (33.58 EUR)
Макс. прибыль в серии:
47.68 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
32.42%
Макс. загрузка депозита:
34.31%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
181 (53.71%)
Коротких трейдов:
156 (46.29%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.70 EUR
Средняя прибыль:
2.91 EUR
Средний убыток:
-6.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.82 EUR (2)
Прирост в месяц:
107.49%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.10 EUR
Максимальная:
86.17 EUR (31.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.11% (86.05 EUR)
По эквити:
32.03% (45.57 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 311
US100 23
BTCUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 269
US100 26
BTCUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 30K
US100 40K
BTCUSD -202K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.86 EUR
Худший трейд: -58 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.58 EUR
Макс. убыток в серии: -21.10 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
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0.00 × 2
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Institutional SMC signal with nasdaq and xauusd set files
Нет отзывов
2026.08.03 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 00:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.01 13:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.29 00:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 14:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Institutional SMC XAUUSD NASDAQ
999 USD в месяц
130%
0
0
USD
170
EUR
6
92%
337
76%
32%
1.45
0.70
EUR
32%
1:500
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