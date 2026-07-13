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Всего трейдов:
337
Прибыльных трейдов:
257 (76.26%)
Убыточных трейдов:
80 (23.74%)
Лучший трейд:
38.86 EUR
Худший трейд:
-57.53 EUR
Общая прибыль:
747.82 EUR (159 352 pips)
Общий убыток:
-513.28 EUR (292 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (33.58 EUR)
Макс. прибыль в серии:
47.68 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
32.42%
Макс. загрузка депозита:
34.31%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
60 минут
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
181 (53.71%)
Коротких трейдов:
156 (46.29%)
Профит фактор:
1.46
Мат. ожидание:
0.70 EUR
Средняя прибыль:
2.91 EUR
Средний убыток:
-6.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.10 EUR)
Макс. убыток в серии:
-85.82 EUR (2)
Прирост в месяц:
107.49%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.10 EUR
Максимальная:
86.17 EUR (31.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.11% (86.05 EUR)
По эквити:
32.03% (45.57 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|311
|US100
|23
|BTCUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|269
|US100
|26
|BTCUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|30K
|US100
|40K
|BTCUSD
|-202K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.86 EUR
Худший трейд: -58 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.58 EUR
Макс. убыток в серии: -21.10 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
Institutional SMC signal with nasdaq and xauusd set files
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
130%
0
0
USD
USD
170
EUR
EUR
6
92%
337
76%
32%
1.45
0.70
EUR
EUR
32%
1:500