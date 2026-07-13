- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
340
盈利交易:
260 (76.47%)
亏损交易:
80 (23.53%)
最好交易:
38.86 EUR
最差交易:
-57.53 EUR
毛利:
752.06 EUR (162 502 pips)
毛利亏损:
-513.34 EUR (292 107 pips)
最大连续赢利:
17 (33.58 EUR)
最大连续盈利:
47.68 EUR (16)
夏普比率:
0.12
交易活动:
31.13%
最大入金加载:
34.31%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.77
长期交易:
183 (53.82%)
短期交易:
157 (46.18%)
利润因子:
1.47
预期回报:
0.70 EUR
平均利润:
2.89 EUR
平均损失:
-6.42 EUR
最大连续失误:
7 (-21.10 EUR)
最大连续亏损:
-85.82 EUR (2)
每月增长:
100.46%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
20.10 EUR
最大值:
86.17 EUR (31.78%)
相对跌幅:
结余:
28.11% (86.05 EUR)
净值:
32.03% (45.57 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|312
|US100
|25
|BTCUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|271
|US100
|30
|BTCUSD
|-28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|30K
|US100
|43K
|BTCUSD
|-202K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.86 EUR
最差交易: -58 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.58 EUR
最大连续亏损: -21.10 EUR
Institutional SMC signal with nasdaq and xauusd set files
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
136%
0
0
USD
USD
175
EUR
EUR
6
92%
340
76%
31%
1.46
0.70
EUR
EUR
32%
1:500