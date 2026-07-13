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Dragoljub Vujcic

Institutional SMC XAUUSD NASDAQ

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交易:
340
盈利交易:
260 (76.47%)
亏损交易:
80 (23.53%)
最好交易:
38.86 EUR
最差交易:
-57.53 EUR
毛利:
752.06 EUR (162 502 pips)
毛利亏损:
-513.34 EUR (292 107 pips)
最大连续赢利:
17 (33.58 EUR)
最大连续盈利:
47.68 EUR (16)
夏普比率:
0.12
交易活动:
31.13%
最大入金加载:
34.31%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.77
长期交易:
183 (53.82%)
短期交易:
157 (46.18%)
利润因子:
1.47
预期回报:
0.70 EUR
平均利润:
2.89 EUR
平均损失:
-6.42 EUR
最大连续失误:
7 (-21.10 EUR)
最大连续亏损:
-85.82 EUR (2)
每月增长:
100.46%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
20.10 EUR
最大值:
86.17 EUR (31.78%)
相对跌幅:
结余:
28.11% (86.05 EUR)
净值:
32.03% (45.57 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 312
US100 25
BTCUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r 271
US100 30
BTCUSD -28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r 30K
US100 43K
BTCUSD -202K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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2026.08.03 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.03 00:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.01 13:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.29 00:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.16 14:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 18:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
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