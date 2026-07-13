- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
208 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2 460.93 RUB
Худший трейд:
0.00 RUB
Общая прибыль:
53 328.25 RUB (11 432 pips)
Общий убыток:
0.00 RUB
Макс. серия выигрышей:
208 (53 328.25 RUB)
Макс. прибыль в серии:
53 328.25 RUB (208)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
25.35%
Макс. загрузка депозита:
24.80%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
119 (57.21%)
Коротких трейдов:
89 (42.79%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
256.39 RUB
Средняя прибыль:
256.39 RUB
Средний убыток:
0.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
0.00 RUB (0)
Прирост в месяц:
2.36%
Годовой прогноз:
28.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.00 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 RUB)
По эквити:
0.59% (1 479.66 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|883
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 460.93 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 208
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +53 328.25 RUB
Макс. убыток в серии: -0.00 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
149 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
253K
RUB
RUB
36
99%
208
100%
25%
n/a
256.39
RUB
RUB
1%
1:40