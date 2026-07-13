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Сигналы / MetaTrader 5 / AlgoSoft
Evgenii Ias'kov

AlgoSoft

Evgenii Ias'kov
Evgenii Ias'kov

Evgenii Ias'kov

0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 149 USD в месяц
прирост с 2025 35%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
208
Прибыльных трейдов:
208 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2 460.93 RUB
Худший трейд:
0.00 RUB
Общая прибыль:
53 328.25 RUB (11 432 pips)
Общий убыток:
0.00 RUB
Макс. серия выигрышей:
208 (53 328.25 RUB)
Макс. прибыль в серии:
53 328.25 RUB (208)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
25.35%
Макс. загрузка депозита:
24.80%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
119 (57.21%)
Коротких трейдов:
89 (42.79%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
256.39 RUB
Средняя прибыль:
256.39 RUB
Средний убыток:
0.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
0.00 RUB (0)
Прирост в месяц:
2.36%
Годовой прогноз:
28.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.00 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 RUB)
По эквити:
0.59% (1 479.66 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 883
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 460.93 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 208
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +53 328.25 RUB
Макс. убыток в серии: -0.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.22 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 09:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlgoSoft
149 USD в месяц
35%
0
0
USD
253K
RUB
36
99%
208
100%
25%
n/a
256.39
RUB
1%
1:40
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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