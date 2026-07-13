- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
211
盈利交易:
211 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2 460.93 RUB
最差交易:
0.00 RUB
毛利:
53 899.00 RUB (11 593 pips)
毛利亏损:
0.00 RUB
最大连续赢利:
211 (53 899.00 RUB)
最大连续盈利:
53 899.00 RUB (211)
夏普比率:
0.50
交易活动:
26.37%
最大入金加载:
24.80%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
121 (57.35%)
短期交易:
90 (42.65%)
利润因子:
n/a
预期回报:
255.45 RUB
平均利润:
255.45 RUB
平均损失:
0.00 RUB
最大连续失误:
0 (0.00 RUB)
最大连续亏损:
0.00 RUB (0)
每月增长:
2.56%
年度预测:
31.07%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
0.00 RUB (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 RUB)
净值:
0.59% (1 479.66 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|893
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 460.93 RUB
最差交易: -0 RUB
最大连续赢利: 211
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +53 899.00 RUB
最大连续亏损: -0.00 RUB
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月149 USD
35%
0
0
USD
USD
253K
RUB
RUB
37
99%
211
100%
26%
n/a
255.45
RUB
RUB
1%
1:40