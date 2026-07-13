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Evgenii Ias'kov

AlgoSoft

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毛利:
53 899.00 RUB (11 593 pips)
毛利亏损:
0.00 RUB
最大连续赢利:
211 (53 899.00 RUB)
最大连续盈利:
53 899.00 RUB (211)
夏普比率:
0.50
交易活动:
26.37%
最大入金加载:
24.80%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
121 (57.35%)
短期交易:
90 (42.65%)
利润因子:
n/a
预期回报:
255.45 RUB
平均利润:
255.45 RUB
平均损失:
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最大连续失误:
0 (0.00 RUB)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
31.07%
算法交易:
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结余跌幅:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
0.59% (1 479.66 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 893
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.07.22 02:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 09:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
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