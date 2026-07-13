- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
22 (27.16%)
Убыточных трейдов:
59 (72.84%)
Лучший трейд:
55.11 USD
Худший трейд:
-27.42 USD
Общая прибыль:
691.24 USD (75 522 pips)
Общий убыток:
-682.85 USD (77 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (70.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.62 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
92.58%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
44 (54.32%)
Коротких трейдов:
37 (45.68%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
31.42 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-234.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.37 USD (23)
Прирост в месяц:
-6.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
140.88 USD
Максимальная:
298.35 USD (62.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.93% (298.35 USD)
По эквити:
30.88% (20.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|6
|EURNZD
|5
|AUDJPY
|5
|EURJPY
|5
|USDJPY
|5
|CADJPY
|5
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|162
|CHFJPY
|-7
|GBPJPY
|-8
|EURNZD
|-13
|AUDJPY
|-8
|EURJPY
|-17
|USDJPY
|-16
|CADJPY
|2
|USDCAD
|-20
|GBPUSD
|-28
|NZDJPY
|-16
|EURUSD
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|17K
|CHFJPY
|-1K
|GBPJPY
|-1K
|EURNZD
|-2K
|AUDJPY
|-1.1K
|EURJPY
|-2.5K
|USDJPY
|-2.5K
|CADJPY
|400
|USDCAD
|-2.7K
|GBPUSD
|-2.7K
|NZDJPY
|-2.4K
|EURUSD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.11 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +70.67 USD
Макс. убыток в серии: -234.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
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Relaxed trading, guaranteed results. Don't trade emotionally—results are certain.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
32 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
65
USD
USD
5
0%
81
27%
100%
1.01
0.10
USD
USD
78%
1:200