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Cholili Eka Vebriyanto

CEVy

Cholili Eka Vebriyanto
Cholili Eka Vebriyanto

Cholili Eka Vebriyanto

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 32 USD в месяц
прирост с 2026 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
22 (27.16%)
Убыточных трейдов:
59 (72.84%)
Лучший трейд:
55.11 USD
Худший трейд:
-27.42 USD
Общая прибыль:
691.24 USD (75 522 pips)
Общий убыток:
-682.85 USD (77 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (70.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.62 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
92.58%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
44 (54.32%)
Коротких трейдов:
37 (45.68%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
31.42 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-234.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.37 USD (23)
Прирост в месяц:
-6.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
140.88 USD
Максимальная:
298.35 USD (62.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.93% (298.35 USD)
По эквити:
30.88% (20.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
CHFJPY 6
GBPJPY 6
EURNZD 5
AUDJPY 5
EURJPY 5
USDJPY 5
CADJPY 5
USDCAD 3
GBPUSD 3
NZDJPY 3
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 162
CHFJPY -7
GBPJPY -8
EURNZD -13
AUDJPY -8
EURJPY -17
USDJPY -16
CADJPY 2
USDCAD -20
GBPUSD -28
NZDJPY -16
EURUSD -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 17K
CHFJPY -1K
GBPJPY -1K
EURNZD -2K
AUDJPY -1.1K
EURJPY -2.5K
USDJPY -2.5K
CADJPY 400
USDCAD -2.7K
GBPUSD -2.7K
NZDJPY -2.4K
EURUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.11 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +70.67 USD
Макс. убыток в серии: -234.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
еще 328...
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Relaxed trading, guaranteed results. Don't trade emotionally—results are certain.


Нет отзывов
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 07:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.29 19:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 20:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.27 20:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 00:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.27 00:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.23 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 13:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.23 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 15:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 14:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 06:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 06:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 06:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CEVy
32 USD в месяц
-7%
0
0
USD
65
USD
5
0%
81
27%
100%
1.01
0.10
USD
78%
1:200
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