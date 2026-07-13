- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
31 (31.63%)
亏损交易:
67 (68.37%)
最好交易:
55.11 USD
最差交易:
-27.42 USD
毛利:
794.27 USD (87 523 pips)
毛利亏损:
-767.93 USD (86 180 pips)
最大连续赢利:
8 (49.27 USD)
最大连续盈利:
108.62 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
148.75%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.09
长期交易:
60 (61.22%)
短期交易:
38 (38.78%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
25.62 USD
平均损失:
-11.46 USD
最大连续失误:
23 (-234.37 USD)
最大连续亏损:
-234.37 USD (23)
每月增长:
24.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
140.88 USD
最大值:
298.35 USD (62.34%)
相对跌幅:
结余:
76.14% (298.35 USD)
净值:
30.88% (20.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|7
|EURNZD
|6
|AUDJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|CADJPY
|6
|USDCAD
|4
|GBPUSD
|4
|NZDJPY
|4
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|155
|CHFJPY
|-4
|GBPJPY
|-9
|EURNZD
|-14
|AUDJPY
|-3
|EURJPY
|-12
|USDJPY
|-14
|CADJPY
|0
|USDCAD
|-15
|GBPUSD
|-29
|NZDJPY
|-15
|EURUSD
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|CHFJPY
|-514
|GBPJPY
|-1.2K
|EURNZD
|-2K
|AUDJPY
|-259
|EURJPY
|-1.5K
|USDJPY
|-2.1K
|CADJPY
|245
|USDCAD
|-1.9K
|GBPUSD
|-2.8K
|NZDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.11 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +49.27 USD
最大连续亏损: -234.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Relaxed trading, guaranteed results. Don't trade emotionally—results are certain.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月32 USD
25%
0
0
USD
USD
11
USD
USD
5
0%
98
31%
100%
1.03
0.27
USD
USD
76%
1:200