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Cholili Eka Vebriyanto

CEVy

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毛利:
794.27 USD (87 523 pips)
毛利亏损:
-767.93 USD (86 180 pips)
最大连续赢利:
8 (49.27 USD)
最大连续盈利:
108.62 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
15 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.09
长期交易:
60 (61.22%)
短期交易:
38 (38.78%)
利润因子:
1.03
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
25.62 USD
平均损失:
-11.46 USD
最大连续失误:
23 (-234.37 USD)
最大连续亏损:
-234.37 USD (23)
每月增长:
24.51%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
298.35 USD (62.34%)
相对跌幅:
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76.14% (298.35 USD)
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30.88% (20.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 39
CHFJPY 7
GBPJPY 7
EURNZD 6
AUDJPY 6
EURJPY 6
USDJPY 6
CADJPY 6
USDCAD 4
GBPUSD 4
NZDJPY 4
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 155
CHFJPY -4
GBPJPY -9
EURNZD -14
AUDJPY -3
EURJPY -12
USDJPY -14
CADJPY 0
USDCAD -15
GBPUSD -29
NZDJPY -15
EURUSD -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 17K
CHFJPY -514
GBPJPY -1.2K
EURNZD -2K
AUDJPY -259
EURJPY -1.5K
USDJPY -2.1K
CADJPY 245
USDCAD -1.9K
GBPUSD -2.8K
NZDJPY -2.1K
EURUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +55.11 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 23
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Hadwins-Global Trader
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RoboForex-Prime
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MetasGroup-Live
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TradeNation-LiveBravo
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ICMarketsSC-Live25
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FXNet-Real
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Exness-Real33
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PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
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AlSalamBank-Live
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Exness-Real29
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EGlobalTrade-Cent7
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2026.08.12 14:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.11 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.11 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 07:41
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.29 19:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.27 20:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.27 20:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.27 00:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.27 00:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 14:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.23 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 13:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.23 13:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 15:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 14:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
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100%
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0.27
USD
76%
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