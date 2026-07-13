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Gusti Ketut Seri Ulantari

GoldenCrown

Gusti Ketut Seri Ulantari
Gusti Ketut Seri Ulantari

Gusti Ketut Seri Ulantari

0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1 279%
VantageMarkets-Live 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
578
Прибыльных трейдов:
322 (55.70%)
Убыточных трейдов:
256 (44.29%)
Лучший трейд:
74.95 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
2 827.20 USD (284 762 pips)
Общий убыток:
-1 884.69 USD (186 831 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (254.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
254.49 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
12.30%
Макс. загрузка депозита:
18.42%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
5.04
Длинных трейдов:
334 (57.79%)
Коротких трейдов:
244 (42.21%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-7.36 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-99.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.43 USD (14)
Прирост в месяц:
18.09%
Годовой прогноз:
219.48%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
186.96 USD (29.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.41% (186.96 USD)
По эквити:
13.89% (37.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 578
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 943
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 98K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.95 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +254.49 USD
Макс. убыток в серии: -99.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Intraday on xauusd
Нет отзывов
2026.07.17 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 15:29
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 05:37
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 05:37
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldenCrown
30 USD в месяц
1 279%
0
0
USD
335
USD
32
99%
578
55%
12%
1.50
1.63
USD
54%
1:500
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