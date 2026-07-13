- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
578
Прибыльных трейдов:
322 (55.70%)
Убыточных трейдов:
256 (44.29%)
Лучший трейд:
74.95 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
2 827.20 USD (284 762 pips)
Общий убыток:
-1 884.69 USD (186 831 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (254.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
254.49 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
12.30%
Макс. загрузка депозита:
18.42%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
35 минут
Фактор восстановления:
5.04
Длинных трейдов:
334 (57.79%)
Коротких трейдов:
244 (42.21%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
1.63 USD
Средняя прибыль:
8.78 USD
Средний убыток:
-7.36 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-99.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.43 USD (14)
Прирост в месяц:
18.09%
Годовой прогноз:
219.48%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
186.96 USD (29.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.41% (186.96 USD)
По эквити:
13.89% (37.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|578
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|943
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|98K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.95 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +254.49 USD
Макс. убыток в серии: -99.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Intraday on xauusd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1 279%
0
0
USD
USD
335
USD
USD
32
99%
578
55%
12%
1.50
1.63
USD
USD
54%
1:500