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Gusti Ketut Seri Ulantari

GoldenCrown

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VantageMarkets-Live 11
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交易:
581
盈利交易:
323 (55.59%)
亏损交易:
258 (44.41%)
最好交易:
74.95 USD
最差交易:
-49.00 USD
毛利:
2 829.81 USD (285 029 pips)
毛利亏损:
-1 887.23 USD (187 073 pips)
最大连续赢利:
25 (254.49 USD)
最大连续盈利:
254.49 USD (25)
夏普比率:
0.14
交易活动:
12.30%
最大入金加载:
18.42%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
5.04
长期交易:
337 (58.00%)
短期交易:
244 (42.00%)
利润因子:
1.50
预期回报:
1.62 USD
平均利润:
8.76 USD
平均损失:
-7.31 USD
最大连续失误:
14 (-99.43 USD)
最大连续亏损:
-99.43 USD (14)
每月增长:
18.28%
年度预测:
221.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
186.96 USD (29.05%)
相对跌幅:
结余:
54.41% (186.96 USD)
净值:
13.89% (37.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 581
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 943
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 98K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.95 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +254.49 USD
最大连续亏损: -99.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Intraday on xauusd
没有评论
2026.07.17 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.17 15:29
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.64% of days out of 194 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 15:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 05:37
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 05:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 05:37
A large drawdown may occur on the account again
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