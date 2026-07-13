- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
581
盈利交易:
323 (55.59%)
亏损交易:
258 (44.41%)
最好交易:
74.95 USD
最差交易:
-49.00 USD
毛利:
2 829.81 USD (285 029 pips)
毛利亏损:
-1 887.23 USD (187 073 pips)
最大连续赢利:
25 (254.49 USD)
最大连续盈利:
254.49 USD (25)
夏普比率:
0.14
交易活动:
12.30%
最大入金加载:
18.42%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
5.04
长期交易:
337 (58.00%)
短期交易:
244 (42.00%)
利润因子:
1.50
预期回报:
1.62 USD
平均利润:
8.76 USD
平均损失:
-7.31 USD
最大连续失误:
14 (-99.43 USD)
最大连续亏损:
-99.43 USD (14)
每月增长:
18.28%
年度预测:
221.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
186.96 USD (29.05%)
相对跌幅:
结余:
54.41% (186.96 USD)
净值:
13.89% (37.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|581
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|943
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|98K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.95 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +254.49 USD
最大连续亏损: -99.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday on xauusd
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 279%
0
0
USD
USD
335
USD
USD
32
99%
581
55%
12%
1.49
1.62
USD
USD
54%
1:500