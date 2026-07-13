Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 Just2Trade-MT5 0.00 × 1 FXOpen-MT5 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.05 × 55 Exness-MT5Real7 0.09 × 146 ICMarketsEU-MT5 0.11 × 70 AdmiralMarkets-MT5 0.14 × 22 AlpariEvrasia-MT5 0.20 × 141 OctaFX-Real2 0.37 × 19 RoboForex-ECN 0.38 × 177 Exness-MT5Real15 0.50 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 40 QTrade-Server 0.50 × 2 ActivTrades-Server 0.50 × 305 TitanFX-MT5-01 0.54 × 793 FusionMarkets-Live 0.60 × 63 ICMarkets-MT5 0.73 × 859 ICMarketsSC-MT5 0.74 × 1032 Alpari-MT5 0.87 × 10332 HTOTAL.RU-MT5 0.94 × 32 StriforLLC-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.08 × 178 AMarkets-Real 1.33 × 6 еще 59... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика