СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mobiil
Dmitriy Vokhmin

Mobiil

Dmitriy Vokhmin
Dmitriy Vokhmin

Dmitriy Vokhmin

0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 26%
Alpari-MT5
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
23 (63.88%)
Убыточных трейдов:
13 (36.11%)
Лучший трейд:
255.75 USD
Худший трейд:
-102.21 USD
Общая прибыль:
1 416.71 USD (10 594 pips)
Общий убыток:
-735.89 USD (3 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (307.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.59 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
53.70%
Макс. загрузка депозита:
26.70%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
23 (63.89%)
Коротких трейдов:
13 (36.11%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
18.91 USD
Средняя прибыль:
61.60 USD
Средний убыток:
-56.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-151.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.14 USD (2)
Прирост в месяц:
25.85%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.53 USD
Максимальная:
162.98 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.58% (161.63 USD)
По эквити:
17.66% (485.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 11
USDJPY 10
EURUSD 7
USDCHF 7
XAUUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 237
USDJPY 55
EURUSD 313
USDCHF 29
XAUUSD 49
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 6.3K
USDJPY 265
EURUSD 50
USDCHF 352
XAUUSD 90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +255.75 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +307.95 USD
Макс. убыток в серии: -151.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AdmiralMarkets-MT5
0.14 × 22
AlpariEvrasia-MT5
0.20 × 141
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 177
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
QTrade-Server
0.50 × 2
ActivTrades-Server
0.50 × 305
TitanFX-MT5-01
0.54 × 793
FusionMarkets-Live
0.60 × 63
ICMarkets-MT5
0.73 × 859
ICMarketsSC-MT5
0.74 × 1032
Alpari-MT5
0.87 × 10332
HTOTAL.RU-MT5
0.94 × 32
StriforLLC-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.08 × 178
AMarkets-Real
1.33 × 6
еще 59...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Торговля советником на основе индикатора ATR
Нет отзывов
2026.08.06 16:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.06 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 17:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.14 02:51
Share of trading days is too low
2026.07.14 02:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.14 02:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.14 01:51
Share of trading days is too low
2026.07.14 01:51
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.14 01:51
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.13 03:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 03:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 03:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.13 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mobiil
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
3.3K
USD
4
77%
36
63%
54%
1.92
18.91
USD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.