- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
23 (63.88%)
Убыточных трейдов:
13 (36.11%)
Лучший трейд:
255.75 USD
Худший трейд:
-102.21 USD
Общая прибыль:
1 416.71 USD (10 594 pips)
Общий убыток:
-735.89 USD (3 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (307.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
320.59 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
53.70%
Макс. загрузка депозита:
26.70%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
4.18
Длинных трейдов:
23 (63.89%)
Коротких трейдов:
13 (36.11%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
18.91 USD
Средняя прибыль:
61.60 USD
Средний убыток:
-56.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-151.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.14 USD (2)
Прирост в месяц:
25.85%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.53 USD
Максимальная:
162.98 USD (5.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.58% (161.63 USD)
По эквити:
17.66% (485.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|11
|USDJPY
|10
|EURUSD
|7
|USDCHF
|7
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|237
|USDJPY
|55
|EURUSD
|313
|USDCHF
|29
|XAUUSD
|49
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|6.3K
|USDJPY
|265
|EURUSD
|50
|USDCHF
|352
|XAUUSD
|90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +255.75 USD
Худший трейд: -102 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +307.95 USD
Макс. убыток в серии: -151.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 55
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 146
|
ICMarketsEU-MT5
|0.11 × 70
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 22
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 141
|
OctaFX-Real2
|0.37 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 177
|
Exness-MT5Real15
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
ActivTrades-Server
|0.50 × 305
|
TitanFX-MT5-01
|0.54 × 793
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 63
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 859
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 1032
|
Alpari-MT5
|0.87 × 10332
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 178
|
AMarkets-Real
|1.33 × 6
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Торговля советником на основе индикатора ATR
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
4
77%
36
63%
54%
1.92
18.91
USD
USD
18%
1:500