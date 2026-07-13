- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
27 (67.50%)
亏损交易:
13 (32.50%)
最好交易:
315.67 USD
最差交易:
-102.21 USD
毛利:
1 902.79 USD (11 626 pips)
毛利亏损:
-739.64 USD (3 489 pips)
最大连续赢利:
12 (794.03 USD)
最大连续盈利:
794.03 USD (12)
夏普比率:
0.35
交易活动:
57.80%
最大入金加载:
26.70%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
7.14
长期交易:
26 (65.00%)
短期交易:
14 (35.00%)
利润因子:
2.57
预期回报:
29.08 USD
平均利润:
70.47 USD
平均损失:
-56.90 USD
最大连续失误:
2 (-151.14 USD)
最大连续亏损:
-151.14 USD (2)
每月增长:
44.06%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
117.53 USD
最大值:
162.98 USD (5.62%)
相对跌幅:
结余:
5.58% (161.63 USD)
净值:
17.66% (485.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|11
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|USDCHF
|9
|XAUUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|237
|USDJPY
|55
|EURUSD
|399
|USDCHF
|425
|XAUUSD
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|6.3K
|USDJPY
|265
|EURUSD
|239
|USDCHF
|1.2K
|XAUUSD
|90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +315.67 USD
最差交易: -102 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +794.03 USD
最大连续亏损: -151.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 55
|
Exness-MT5Real7
|0.09 × 146
|
ICMarketsEU-MT5
|0.11 × 70
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.14 × 22
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.20 × 141
|
OctaFX-Real2
|0.37 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 177
|
QTrade-Server
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 40
|
Exness-MT5Real15
|0.50 × 2
|
ActivTrades-Server
|0.50 × 305
|
TitanFX-MT5-01
|0.54 × 793
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 63
|
ICMarkets-MT5
|0.73 × 859
|
ICMarketsSC-MT5
|0.74 × 1032
|
Alpari-MT5
|0.87 × 10334
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.94 × 32
|
StriforLLC-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 178
|
Exness-MT5Real
|1.46 × 108
Торговля советником на основе индикатора ATR
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
5
77%
40
67%
58%
2.57
29.08
USD
USD
18%
1:500