- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33 704
Прибыльных трейдов:
16 521 (49.01%)
Убыточных трейдов:
17 183 (50.98%)
Лучший трейд:
2 845.00 USD
Худший трейд:
-1 571.70 USD
Общая прибыль:
1 426 037.19 USD (5 204 790 pips)
Общий убыток:
-1 314 578.95 USD (4 723 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (49.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 942.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.09%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
1663
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
11.20
Длинных трейдов:
16 607 (49.27%)
Коротких трейдов:
17 097 (50.73%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
3.31 USD
Средняя прибыль:
86.32 USD
Средний убыток:
-76.50 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 789.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 875.19 USD (11)
Прирост в месяц:
52.11%
Годовой прогноз:
632.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.96 USD
Максимальная:
9 953.42 USD (28.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.42% (9 953.42 USD)
По эквити:
0.41% (226.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|33704
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|482K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 845.00 USD
Худший трейд: -1 572 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +49.11 USD
Макс. убыток в серии: -1 789.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
354%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
14
100%
33 704
49%
90%
1.08
3.31
USD
USD
28%
1:500