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Sheng Shun Hu

Super Makers

Sheng Shun Hu
Sheng Shun Hu

Sheng Shun Hu

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 354%
RockfortMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33 704
Прибыльных трейдов:
16 521 (49.01%)
Убыточных трейдов:
17 183 (50.98%)
Лучший трейд:
2 845.00 USD
Худший трейд:
-1 571.70 USD
Общая прибыль:
1 426 037.19 USD (5 204 790 pips)
Общий убыток:
-1 314 578.95 USD (4 723 443 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (49.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 942.50 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
90.09%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
1663
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
11.20
Длинных трейдов:
16 607 (49.27%)
Коротких трейдов:
17 097 (50.73%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
3.31 USD
Средняя прибыль:
86.32 USD
Средний убыток:
-76.50 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 789.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 875.19 USD (11)
Прирост в месяц:
52.11%
Годовой прогноз:
632.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17.96 USD
Максимальная:
9 953.42 USD (28.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.42% (9 953.42 USD)
По эквити:
0.41% (226.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 33704
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 482K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 845.00 USD
Худший трейд: -1 572 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +49.11 USD
Макс. убыток в серии: -1 789.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Super Makers
99 USD в месяц
354%
0
0
USD
69K
USD
14
100%
33 704
49%
90%
1.08
3.31
USD
28%
1:500
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