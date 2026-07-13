- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
34 392
盈利交易:
16 848 (48.98%)
亏损交易:
17 544 (51.01%)
最好交易:
2 845.00 USD
最差交易:
-1 571.70 USD
毛利:
1 495 313.24 USD (5 345 266 pips)
毛利亏损:
-1 380 608.70 USD (4 853 196 pips)
最大连续赢利:
31 (49.11 USD)
最大连续盈利:
2 942.50 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
91.13%
最大入金加载:
1.93%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
1688
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
11.52
长期交易:
16 946 (49.27%)
短期交易:
17 446 (50.73%)
利润因子:
1.08
预期回报:
3.34 USD
平均利润:
88.75 USD
平均损失:
-78.69 USD
最大连续失误:
15 (-1 789.85 USD)
最大连续亏损:
-9 875.19 USD (11)
每月增长:
56.01%
年度预测:
679.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.96 USD
最大值:
9 953.42 USD (28.42%)
相对跌幅:
结余:
28.42% (9 953.42 USD)
净值:
0.41% (226.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|34392
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|115K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|493K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 845.00 USD
最差交易: -1 572 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +49.11 USD
最大连续亏损: -1 789.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockfortMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
375%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
15
100%
34 392
48%
91%
1.08
3.34
USD
USD
28%
1:500