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Sheng Shun Hu

Super Makers

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交易:
34 392
盈利交易:
16 848 (48.98%)
亏损交易:
17 544 (51.01%)
最好交易:
2 845.00 USD
最差交易:
-1 571.70 USD
毛利:
1 495 313.24 USD (5 345 266 pips)
毛利亏损:
-1 380 608.70 USD (4 853 196 pips)
最大连续赢利:
31 (49.11 USD)
最大连续盈利:
2 942.50 USD (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
91.13%
最大入金加载:
1.93%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
1688
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
11.52
长期交易:
16 946 (49.27%)
短期交易:
17 446 (50.73%)
利润因子:
1.08
预期回报:
3.34 USD
平均利润:
88.75 USD
平均损失:
-78.69 USD
最大连续失误:
15 (-1 789.85 USD)
最大连续亏损:
-9 875.19 USD (11)
每月增长:
56.01%
年度预测:
679.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
17.96 USD
最大值:
9 953.42 USD (28.42%)
相对跌幅:
结余:
28.42% (9 953.42 USD)
净值:
0.41% (226.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 34392
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 115K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 493K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
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最好交易: +2 845.00 USD
最差交易: -1 572 USD
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最大连续失误: 11
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最大连续亏损: -1 789.85 USD

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无数据

没有评论
2026.08.12 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.12 07:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.11 22:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 15:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.13 02:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
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