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Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Compas Prime
Iputu Satriyawan Puspa Negara

Golden Compas Prime

Iputu Satriyawan Puspa Negara
Iputu Satriyawan Puspa Negara

Iputu Satriyawan Puspa Negara

0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 166%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
116
Прибыльных трейдов:
75 (64.65%)
Убыточных трейдов:
41 (35.34%)
Лучший трейд:
62.29 USD
Худший трейд:
-43.15 USD
Общая прибыль:
756.22 USD (83 735 pips)
Общий убыток:
-402.74 USD (41 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (186.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
186.23 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
13.21%
Макс. загрузка депозита:
21.71%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.28
Длинных трейдов:
62 (53.45%)
Коротких трейдов:
54 (46.55%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
3.05 USD
Средняя прибыль:
10.08 USD
Средний убыток:
-9.82 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-55.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.72 USD (4)
Прирост в месяц:
46.61%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
154.95 USD (25.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.60% (154.95 USD)
По эквити:
19.68% (37.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 110
EU50.r 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 346
EU50.r 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 36K
EU50.r 6.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.29 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +186.23 USD
Макс. убыток в серии: -55.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe

All order protected with stop loss and take profit,also with trailing mechanism

Use ECN/Raw Spread account,with leverege maximum at 1:500

Please understand the risk of trading on derivative.

There is no holygrail to success be patience and stay calm



Нет отзывов
2026.08.05 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 00:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.21 06:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 02:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Compas Prime
30 USD в месяц
166%
0
0
USD
334
USD
9
93%
116
64%
13%
1.87
3.05
USD
52%
1:500
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