- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
119
盈利交易:
76 (63.86%)
亏损交易:
43 (36.13%)
最好交易:
62.29 USD
最差交易:
-43.15 USD
毛利:
758.84 USD (84 003 pips)
毛利亏损:
-405.34 USD (41 727 pips)
最大连续赢利:
14 (186.23 USD)
最大连续盈利:
186.23 USD (14)
夏普比率:
0.22
交易活动:
12.01%
最大入金加载:
21.71%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.28
长期交易:
65 (54.62%)
短期交易:
54 (45.38%)
利润因子:
1.87
预期回报:
2.97 USD
平均利润:
9.98 USD
平均损失:
-9.43 USD
最大连续失误:
6 (-55.70 USD)
最大连续亏损:
-82.72 USD (4)
每月增长:
46.79%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
154.95 USD (25.00%)
相对跌幅:
结余:
51.60% (154.95 USD)
净值:
19.68% (37.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|113
|EU50.r
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|346
|EU50.r
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|36K
|EU50.r
|6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.29 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +186.23 USD
最大连续亏损: -55.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe
All order protected with stop loss and take profit,also with trailing mechanism
Use ECN/Raw Spread account,with leverege maximum at 1:500
Please understand the risk of trading on derivative.
There is no holygrail to success be patience and stay calm
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
166%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
9
94%
119
63%
12%
1.87
2.97
USD
USD
52%
1:500