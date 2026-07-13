СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlphaGoldSignal
Hetty Susilawati

AlphaGoldSignal

Hetty Susilawati
Hetty Susilawati

Hetty Susilawati

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 344%
VantageMarkets-Live 5
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
113 (65.69%)
Убыточных трейдов:
59 (34.30%)
Лучший трейд:
62.28 USD
Худший трейд:
-49.00 USD
Общая прибыль:
1 206.88 USD (121 307 pips)
Общий убыток:
-668.43 USD (66 460 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (175.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.56 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
12.29%
Макс. загрузка депозита:
12.20%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
56 минут
Фактор восстановления:
3.52
Длинных трейдов:
82 (47.67%)
Коротких трейдов:
90 (52.33%)
Профит фактор:
1.81
Мат. ожидание:
3.13 USD
Средняя прибыль:
10.68 USD
Средний убыток:
-11.33 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-55.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.45 USD (4)
Прирост в месяц:
28.53%
Годовой прогноз:
346.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.62 USD
Максимальная:
153.03 USD (19.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.12% (153.03 USD)
По эквити:
15.12% (32.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 172
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 538
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 55K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.28 USD
Худший трейд: -49 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +175.56 USD
Макс. убыток в серии: -55.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading on XAUUSD, Intraday, Protected with SL TP


Нет отзывов
2026.08.05 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 11:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.22 00:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 06:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 20:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 08:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 01:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlphaGoldSignal
30 USD в месяц
344%
0
0
USD
328
USD
14
100%
172
65%
12%
1.80
3.13
USD
43%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.