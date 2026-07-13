- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
175
盈利交易:
114 (65.14%)
亏损交易:
61 (34.86%)
最好交易:
62.28 USD
最差交易:
-49.00 USD
毛利:
1 209.50 USD (121 575 pips)
毛利亏损:
-670.96 USD (66 699 pips)
最大连续赢利:
14 (175.56 USD)
最大连续盈利:
175.56 USD (14)
夏普比率:
0.19
交易活动:
12.29%
最大入金加载:
12.20%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
3.52
长期交易:
85 (48.57%)
短期交易:
90 (51.43%)
利润因子:
1.80
预期回报:
3.08 USD
平均利润:
10.61 USD
平均损失:
-11.00 USD
最大连续失误:
6 (-55.77 USD)
最大连续亏损:
-82.45 USD (4)
每月增长:
27.37%
年度预测:
332.13%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
76.62 USD
最大值:
153.03 USD (19.15%)
相对跌幅:
结余:
43.12% (153.03 USD)
净值:
15.12% (32.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|175
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.28 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +175.56 USD
最大连续亏损: -55.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Trading on XAUUSD, Intraday, Protected with SL TP
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
344%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
15
100%
175
65%
12%
1.80
3.08
USD
USD
43%
1:500