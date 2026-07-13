- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
150
Прибыльных трейдов:
98 (65.33%)
Убыточных трейдов:
52 (34.67%)
Лучший трейд:
62.29 USD
Худший трейд:
-45.86 USD
Общая прибыль:
1 110.74 USD (111 614 pips)
Общий убыток:
-573.31 USD (56 992 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (189.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
189.28 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
12.25%
Макс. загрузка депозита:
12.81%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
57 минут
Фактор восстановления:
3.49
Длинных трейдов:
70 (46.67%)
Коротких трейдов:
80 (53.33%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
3.58 USD
Средняя прибыль:
11.33 USD
Средний убыток:
-11.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-55.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.83 USD (5)
Прирост в месяц:
40.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
153.89 USD (19.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.35% (153.89 USD)
По эквити:
11.83% (37.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|537
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.29 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +189.28 USD
Макс. убыток в серии: -55.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
299%
0
0
USD
USD
461
USD
USD
13
100%
150
65%
12%
1.93
3.58
USD
USD
36%
1:500