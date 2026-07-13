- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
99 (64.70%)
亏损交易:
54 (35.29%)
最好交易:
62.29 USD
最差交易:
-45.86 USD
毛利:
1 113.54 USD (111 900 pips)
毛利亏损:
-576.00 USD (57 247 pips)
最大连续赢利:
14 (189.28 USD)
最大连续盈利:
189.28 USD (14)
夏普比率:
0.24
交易活动:
12.25%
最大入金加载:
12.81%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
56 分钟
采收率:
3.49
长期交易:
73 (47.71%)
短期交易:
80 (52.29%)
利润因子:
1.93
预期回报:
3.51 USD
平均利润:
11.25 USD
平均损失:
-10.67 USD
最大连续失误:
6 (-55.46 USD)
最大连续亏损:
-82.83 USD (5)
每月增长:
40.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
153.89 USD (19.25%)
相对跌幅:
结余:
36.35% (153.89 USD)
净值:
11.83% (37.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|538
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|55K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.29 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +189.28 USD
最大连续亏损: -55.46 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
299%
0
0
USD
USD
462
USD
USD
13
100%
153
64%
12%
1.93
3.51
USD
USD
36%
1:500