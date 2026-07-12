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Сигналы / MetaTrader 5 / Aiforexbot
Gerardo Gargano

Aiforexbot

Gerardo Gargano
Gerardo Gargano

Gerardo Gargano

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
480 (52.57%)
Убыточных трейдов:
433 (47.43%)
Лучший трейд:
661.73 EUR
Худший трейд:
-507.96 EUR
Общая прибыль:
7 966.42 EUR (1 472 041 pips)
Общий убыток:
-8 075.84 EUR (161 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (55.02 EUR)
Макс. прибыль в серии:
661.73 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
78.72%
Макс. загрузка депозита:
100.90%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
595
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
473 (51.81%)
Коротких трейдов:
440 (48.19%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.12 EUR
Средняя прибыль:
16.60 EUR
Средний убыток:
-18.65 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-11.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 194.82 EUR (3)
Прирост в месяц:
-7.52%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
531.36 EUR
Максимальная:
1 365.63 EUR (102.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.67% (1 365.37 EUR)
По эквити:
26.36% (1 447.96 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 495
EURUSD 54
CADCHF 33
BTCUSD 28
EURCHF 22
USDJPY 18
GBPAUD 18
EURJPY 17
EURNZD 16
USDCAD 16
EURCAD 15
GBPUSD 14
AUDCHF 13
AUDUSD 13
AUDJPY 13
CHFJPY 13
EURGBP 11
NZDJPY 10
GBPCAD 10
GBPNZD 9
CADJPY 9
GBPCHF 8
EURAUD 8
ETHUSD 8
AUDNZD 7
NZDUSD 7
NZDCAD 6
NZDCHF 5
AUDCAD 4
GBPJPY 4
USDCHF 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 538
EURUSD -175
CADCHF 8
BTCUSD -8
EURCHF 5
USDJPY 32
GBPAUD -63
EURJPY -49
EURNZD -83
USDCAD 49
EURCAD 28
GBPUSD -64
AUDCHF -81
AUDUSD 24
AUDJPY -40
CHFJPY 78
EURGBP -20
NZDJPY -17
GBPCAD 34
GBPNZD -70
CADJPY 9
GBPCHF 4
EURAUD -133
ETHUSD -2
AUDNZD -33
NZDUSD -68
NZDCAD -17
NZDCHF 24
AUDCAD -34
GBPJPY 17
USDCHF 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -10K
EURUSD 281
CADCHF 68
BTCUSD 15K
EURCHF 127
USDJPY 625
GBPAUD -545
EURJPY -72
EURNZD -741
USDCAD 1.1K
EURCAD 654
GBPUSD -387
AUDCHF -379
AUDUSD -57
AUDJPY -122
CHFJPY 1.8K
EURGBP 69
NZDJPY 81
GBPCAD 494
GBPNZD -148
CADJPY 202
GBPCHF 325
EURAUD -626
ETHUSD -901
AUDNZD -226
NZDUSD -275
NZDCAD 19
NZDCHF 335
AUDCAD -303
GBPJPY 89
USDCHF 124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +661.73 EUR
Худший трейд: -508 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +55.02 EUR
Макс. убыток в серии: -11.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 14
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ICMarketsSC-MT5-3
0.97 × 332
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.29 × 293
FPMarketsSC-Live
1.34 × 41
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 1296
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-6
1.79 × 255
TitanFX-MT5-01
1.85 × 154
Exness-MT5Real12
1.89 × 19
RoboForex-ECN
1.95 × 4351
TradeMaxGlobal-Live
1.99 × 478
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
2.01 × 1172
еще 101...
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PulseFX is an AI‑powered forex trading system. An AI engine analyses both the macro/fundamental picture (economic data, central banks, sentiment) and multi‑timeframe technicals (Daily → H4 → H1), cross‑checking several independent perspectives before every decision and learning from its own results trade after trade (self‑learning).

One philosophy: protect capital first, seek profit second.

Strict risk rules on every trade: fixed small risk (~0.5%), a stop loss always in place with automatic sizing, a daily‑loss kill‑switch, a news filter (no entries around high‑impact data), exposure & anti‑correlation limits, and no over‑trading — no clean setup, no trade.

The AI decides what and when, risk discipline decides how much. Few, well‑aligned entries across fundamentals, trend and momentum — built for consistency and low drawdown, not gambling.


Нет отзывов
2026.08.11 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 02:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 17:45
Share of trading days is too low
2026.07.13 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 16:45
Share of trading days is too low
2026.07.13 16:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 22:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aiforexbot
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
4.6K
EUR
5
38%
913
52%
79%
0.98
-0.12
EUR
26%
1:30
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