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信号 / MetaTrader 5 / Aiforexbot
Gerardo Gargano

Aiforexbot

Gerardo Gargano
Gerardo Gargano

Gerardo Gargano

0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -17%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 228
盈利交易:
623 (50.73%)
亏损交易:
605 (49.27%)
最好交易:
661.73 EUR
最差交易:
-507.96 EUR
毛利:
9 739.10 EUR (2 378 491 pips)
毛利亏损:
-10 309.16 EUR (186 938 pips)
最大连续赢利:
29 (55.02 EUR)
最大连续盈利:
661.73 EUR (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
78.72%
最大入金加载:
100.90%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
750
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
-0.38
长期交易:
640 (52.12%)
短期交易:
588 (47.88%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.46 EUR
平均利润:
15.63 EUR
平均损失:
-17.04 EUR
最大连续失误:
20 (-11.81 EUR)
最大连续亏损:
-1 194.82 EUR (3)
每月增长:
-16.80%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
668.38 EUR
最大值:
1 502.65 EUR (112.62%)
相对跌幅:
结余:
27.15% (1 502.39 EUR)
净值:
26.36% (1 447.96 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 806
EURUSD 54
CADCHF 33
BTCUSD 28
EURCHF 22
USDJPY 18
GBPAUD 18
EURJPY 17
EURNZD 16
USDCAD 16
EURCAD 15
GBPUSD 14
AUDCHF 13
AUDUSD 13
AUDJPY 13
CHFJPY 13
EURGBP 11
NZDJPY 10
GBPCAD 10
GBPNZD 9
CADJPY 9
GBPCHF 8
EURAUD 8
ETHUSD 8
AUDNZD 7
NZDUSD 7
NZDCAD 6
NZDCHF 5
AUDCAD 4
GBPJPY 4
USDCHF 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 144
EURUSD -175
CADCHF 8
BTCUSD -8
EURCHF 5
USDJPY 32
GBPAUD -63
EURJPY -49
EURNZD -83
USDCAD 49
EURCAD 28
GBPUSD -64
AUDCHF -81
AUDUSD 24
AUDJPY -40
CHFJPY 78
EURGBP -20
NZDJPY -17
GBPCAD 34
GBPNZD -70
CADJPY 9
GBPCHF 4
EURAUD -133
ETHUSD -2
AUDNZD -33
NZDUSD -68
NZDCAD -17
NZDCHF 24
AUDCAD -34
GBPJPY 17
USDCHF 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -172
EURUSD 281
CADCHF 68
BTCUSD 15K
EURCHF 127
USDJPY 625
GBPAUD -545
EURJPY -72
EURNZD -741
USDCAD 1.1K
EURCAD 654
GBPUSD -387
AUDCHF -379
AUDUSD -57
AUDJPY -122
CHFJPY 1.8K
EURGBP 69
NZDJPY 81
GBPCAD 494
GBPNZD -148
CADJPY 202
GBPCHF 325
EURAUD -626
ETHUSD -901
AUDNZD -226
NZDUSD -275
NZDCAD 19
NZDCHF 335
AUDCAD -303
GBPJPY 89
USDCHF 124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +661.73 EUR
最差交易: -508 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +55.02 EUR
最大连续亏损: -11.81 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillEU-Live
0.00 × 2
Earnex-Trade
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
PUPrime-Live
0.46 × 117
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 125
ICMarketsSC-MT5-3
1.03 × 344
Exness-MT5Real3
1.17 × 6
Bybit-Live
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.29 × 293
FPMarketsSC-Live
1.34 × 41
VantageInternational-Live 10
1.55 × 122
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.61 × 215
ICMarketsSC-MT5-2
1.62 × 1296
FxPro-MT5 Live02
1.62 × 156
Coinexx-Live
1.76 × 33
ICMarketsSC-MT5-6
1.79 × 255
TitanFX-MT5-01
1.85 × 154
Exness-MT5Real12
1.89 × 19
RoboForex-ECN
1.94 × 4363
TradeMaxGlobal-Live
1.99 × 478
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
2.02 × 1184
101 更多...
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PulseFX is an AI‑powered forex trading system. An AI engine analyses both the macro/fundamental picture (economic data, central banks, sentiment) and multi‑timeframe technicals (Daily → H4 → H1), cross‑checking several independent perspectives before every decision and learning from its own results trade after trade (self‑learning).

One philosophy: protect capital first, seek profit second.

Strict risk rules on every trade: fixed small risk (~0.5%), a stop loss always in place with automatic sizing, a daily‑loss kill‑switch, a news filter (no entries around high‑impact data), exposure & anti‑correlation limits, and no over‑trading — no clean setup, no trade.

The AI decides what and when, risk discipline decides how much. Few, well‑aligned entries across fundamentals, trend and momentum — built for consistency and low drawdown, not gambling.


没有评论
2026.08.11 19:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.11 03:24
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 08:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 02:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 12:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.05 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.15 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 17:45
Share of trading days is too low
2026.07.13 17:45
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 16:45
Share of trading days is too low
2026.07.13 16:45
Share of days for 80% of trades is too low
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Aiforexbot
每月30 USD
-17%
0
0
USD
4.1K
EUR
5
38%
1 228
50%
79%
0.94
-0.46
EUR
27%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载