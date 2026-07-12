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Сигналы / MetaTrader 5 / Pulse Gold Dow Jones Nasdaq SPX500
Viktor Kisman

Pulse Gold Dow Jones Nasdaq SPX500

Viktor Kisman
Viktor Kisman

Viktor Kisman

Виктор — основатель TradingBro
Моя цель — предложить систему, основанную на математической стабильности, а не на удаче.
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49.99 USD в месяц
прирост с 2026 58%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
270 (79.17%)
Убыточных трейдов:
71 (20.82%)
Лучший трейд:
26.88 USD
Худший трейд:
-14.52 USD
Общая прибыль:
284.22 USD (24 264 pips)
Общий убыток:
-162.03 USD (10 529 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (15.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
41.27%
Макс. загрузка депозита:
31.90%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.52
Длинных трейдов:
180 (52.79%)
Коротких трейдов:
161 (47.21%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
1.05 USD
Средний убыток:
-2.28 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.61 USD (4)
Прирост в месяц:
24.88%
Годовой прогноз:
301.88%
Алготрейдинг:
44%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
27.04 USD (9.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.28% (26.76 USD)
По эквити:
26.87% (134.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 253
.USTECHCash 51
XAUUSD 14
GBPUSD 8
GBPJPY 7
USDJPY 5
CHFJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 89
.USTECHCash 12
XAUUSD 17
GBPUSD 2
GBPJPY 2
USDJPY 0
CHFJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.6K
.USTECHCash 9.4K
XAUUSD 1.9K
GBPUSD 205
GBPJPY 377
USDJPY 73
CHFJPY 174
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.88 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.00 USD
Макс. убыток в серии: -23.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 499
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
TitanFX-MT5-01
0.91 × 219
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
Exness-MT5Real33
1.00 × 1
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
еще 80...
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TradingBro – Trading

TradingBro is a professional system. 

Why TradingBro is safer:

  • Controlled Grid Scaling: To precisely capture market movements, we use an intelligent process for average price optimization – without uncontrolled doubling (no Martingale).

  • Personal Oversight: Unlike "blind bots," I personally monitor every trade. The algorithm provides the precision, while I provide the final control.

  • News Filter: The system remains inactive 60 minutes before and after major economic news to protect your capital from extreme volatility.

  • Active Risk Management: We deliberately avoid rigid Stop-Loss levels to prevent becoming victims of institutional "stop-hunts." Instead, we actively manage market exposure until a profitable exit.


Нет отзывов
2026.08.05 00:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 15:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 16:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 08:55
Share of trading days is too low
2026.07.13 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 04:37
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 14.86% of days out of the 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 22:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pulse Gold Dow Jones Nasdaq SPX500
49.99 USD в месяц
58%
0
0
USD
511
USD
15
44%
341
79%
41%
1.75
0.36
USD
27%
1:500
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