- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|253
|.USTECHCash
|51
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|8
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|5
|CHFJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|89
|.USTECHCash
|12
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|0
|CHFJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.6K
|.USTECHCash
|9.4K
|XAUUSD
|1.9K
|GBPUSD
|205
|GBPJPY
|377
|USDJPY
|73
|CHFJPY
|174
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 499
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 219
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
Exness-MT5Real33
|1.00 × 1
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
TradingBro – Trading
TradingBro is a professional system.
Why TradingBro is safer:
-
Controlled Grid Scaling: To precisely capture market movements, we use an intelligent process for average price optimization – without uncontrolled doubling (no Martingale).
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Personal Oversight: Unlike "blind bots," I personally monitor every trade. The algorithm provides the precision, while I provide the final control.
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News Filter: The system remains inactive 60 minutes before and after major economic news to protect your capital from extreme volatility.
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Active Risk Management: We deliberately avoid rigid Stop-Loss levels to prevent becoming victims of institutional "stop-hunts." Instead, we actively manage market exposure until a profitable exit.
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