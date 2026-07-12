- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
357
Прибыльных трейдов:
266 (74.50%)
Убыточных трейдов:
91 (25.49%)
Лучший трейд:
12.29 USD
Худший трейд:
-13.87 USD
Общая прибыль:
417.91 USD (4 314 620 pips)
Общий убыток:
-199.18 USD (1 818 371 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (27.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.85 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
89.75%
Макс. загрузка депозита:
6.39%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
63
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
203 (56.86%)
Коротких трейдов:
154 (43.14%)
Профит фактор:
2.10
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
1.57 USD
Средний убыток:
-2.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-18.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.74 USD (3)
Прирост в месяц:
22.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
29.74 USD (2.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.90% (29.74 USD)
По эквити:
14.38% (168.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|219
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.5M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.29 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.46 USD
Макс. убыток в серии: -18.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
357
74%
90%
2.09
0.61
USD
USD
14%
1:500