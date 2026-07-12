- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
396
盈利交易:
288 (72.72%)
亏损交易:
108 (27.27%)
最好交易:
33.40 USD
最差交易:
-14.59 USD
毛利:
522.71 USD (5 014 391 pips)
毛利亏损:
-283.46 USD (2 549 379 pips)
最大连续赢利:
20 (27.46 USD)
最大连续盈利:
42.12 USD (4)
夏普比率:
0.18
交易活动:
89.75%
最大入金加载:
11.36%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
75
平均持有时间:
12 小时
采收率:
6.01
长期交易:
219 (55.30%)
短期交易:
177 (44.70%)
利润因子:
1.84
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-2.62 USD
最大连续失误:
5 (-39.80 USD)
最大连续亏损:
-39.80 USD (5)
每月增长:
22.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
39.80 USD (3.27%)
相对跌幅:
结余:
3.27% (39.80 USD)
净值:
14.38% (168.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|396
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|239
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.5M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.40 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +27.46 USD
最大连续亏损: -39.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 20
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
Professional trader don't gamble, they execute a proven strategy
✅ Wait for high probability setups
✅ Protect your capital
✅ Let winners run
✅ Stay disciplined, no matter the market
Success in trading is built one smart decision at a time
Precision, patience, and consistence
Telegram : @astromaxsmarttrade
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
25%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
396
72%
90%
1.84
0.60
USD
USD
14%
1:500