- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
592
Прибыльных трейдов:
329 (55.57%)
Убыточных трейдов:
263 (44.43%)
Лучший трейд:
74.45 USD
Худший трейд:
-62.09 USD
Общая прибыль:
2 860.90 USD (286 114 pips)
Общий убыток:
-2 065.41 USD (202 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (151.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
16.16%
Макс. загрузка депозита:
9.41%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
3.34
Длинных трейдов:
324 (54.73%)
Коротких трейдов:
268 (45.27%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
8.70 USD
Средний убыток:
-7.85 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-62.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.95 USD (4)
Прирост в месяц:
25.61%
Годовой прогноз:
310.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.79 USD
Максимальная:
237.86 USD (22.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.88% (226.39 USD)
По эквити:
5.67% (34.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|795
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|83K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.45 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +151.67 USD
Макс. убыток в серии: -62.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
559%
0
0
USD
USD
798
USD
USD
28
100%
592
55%
16%
1.38
1.34
USD
USD
53%
1:500