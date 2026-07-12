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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldHunter
Agus Suhanjaya

GoldHunter

Agus Suhanjaya
Agus Suhanjaya

Agus Suhanjaya

0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 559%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
592
Прибыльных трейдов:
329 (55.57%)
Убыточных трейдов:
263 (44.43%)
Лучший трейд:
74.45 USD
Худший трейд:
-62.09 USD
Общая прибыль:
2 860.90 USD (286 114 pips)
Общий убыток:
-2 065.41 USD (202 673 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (151.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.54 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
16.16%
Макс. загрузка депозита:
9.41%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
40 минут
Фактор восстановления:
3.34
Длинных трейдов:
324 (54.73%)
Коротких трейдов:
268 (45.27%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
8.70 USD
Средний убыток:
-7.85 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-62.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-161.95 USD (4)
Прирост в месяц:
25.61%
Годовой прогноз:
310.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
95.79 USD
Максимальная:
237.86 USD (22.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.88% (226.39 USD)
По эквити:
5.67% (34.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 592
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 795
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 83K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.45 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +151.67 USD
Макс. убыток в серии: -62.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
2.00 × 1
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
MonetaMarketsTrading-Live
16.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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Нет отзывов
2026.07.24 13:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 14:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 14:27
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 14:27
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldHunter
30 USD в месяц
559%
0
0
USD
798
USD
28
100%
592
55%
16%
1.38
1.34
USD
53%
1:500
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