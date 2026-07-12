- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
595
盈利交易:
329 (55.29%)
亏损交易:
266 (44.71%)
最好交易:
74.45 USD
最差交易:
-62.09 USD
毛利:
2 860.90 USD (286 114 pips)
毛利亏损:
-2 090.62 USD (205 172 pips)
最大连续赢利:
18 (151.67 USD)
最大连续盈利:
173.54 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
14.75%
最大入金加载:
9.41%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
40 分钟
采收率:
3.24
长期交易:
327 (54.96%)
短期交易:
268 (45.04%)
利润因子:
1.37
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
8.70 USD
平均损失:
-7.86 USD
最大连续失误:
13 (-62.25 USD)
最大连续亏损:
-161.95 USD (4)
每月增长:
18.88%
年度预测:
229.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
95.79 USD
最大值:
237.86 USD (22.28%)
相对跌幅:
结余:
52.88% (226.39 USD)
净值:
5.67% (34.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|595
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|770
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|81K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.45 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +151.67 USD
最大连续亏损: -62.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
MonetaMarketsTrading-Live
|16.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
538%
0
0
USD
USD
773
USD
USD
28
100%
595
55%
15%
1.36
1.29
USD
USD
53%
1:500