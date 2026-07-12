- Прирост
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- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
La strategia 1-2-3 è una tecnica di price action e inversione di tendenza. Il setup prevede l'identificazione di un punto 1 (massimo/minimo principale), un punto 2 (ritracciamento) e un punto 3 (massimo/minimo inferiore al punto 1). L'entrata avviene alla rottura del punto 2, con stop loss oltre il punto 3.
Come Identificare il Pattern
La formazione individua un'inversione della tendenza da rialzista a ribassista (pattern 1-2-3 High) o da ribassista a rialzista (pattern 1-2-3 Low):Punto 1: È il massimo o il minimo iniziale del trend in esaurimento.Punto 2: Il prezzo inverte la direzione creando un minimo (in un trend rialzista) o un massimo (in un trend ribassista).Punto 3: Il prezzo ritraccia nuovamente, ma si ferma prima di superare il Punto 1.
Regole Operative
Per operare efficacemente su coppie valutarie (come EUR/USD o GBP/USD), l'applicazione corretta segue precisi livelli:Ingresso (Breakout): Si piazza un ordine di acquisto (Long) se il prezzo rompe al rialzo il Punto 2 (nel pattern 1-2-3 Low), oppure di vendita (Short) se rompe il Punto 2 al ribasso.Stop Loss: Si colloca oltre il Punto 3, in modo da uscire dal trade se la formazione viene invalidata dal mercato.Take Profit: Si misura l'ampiezza in pips tra il Punto 2 e il Punto 3 e si proietta tale distanza dal livello di rottura (Punto 2).
Leva finanziaria ottimale.
1:500 per conti extra UE con deposito minimo 200 USD/Eur.
1:30 per conti UE con deposito minimo 800 USD/Eur.
Broker ottimali.
FP Markets
Eightcap
XM.com
TickMill
BlackBull
Exness
Pepperstone
XTB
Copy trading........ PER COPIARE QUESTO SEGNALE E RICHIESTA UNA PIATTAFORMA MT4.
USD
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