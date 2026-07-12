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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldGirl
Vedran Brkic

GoldGirl

Vedran Brkic
Vedran Brkic

Vedran Brkic

Здравствуйте,
Добро пожаловать в мой личный WALL.
Я торгуется в течение нескольких лет, используя стратегию, основанную на входных сигналов и выхода.
Я работаю на всех валютах и следовать тенденции рынка.
---- НЕТ --- MARTINGALA.
Сигналы:
1 тема 2 комментария
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -33%
BlackBullMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
59 (68.60%)
Убыточных трейдов:
27 (31.40%)
Лучший трейд:
61.19 EUR
Худший трейд:
-124.93 EUR
Общая прибыль:
510.27 EUR (25 261 pips)
Общий убыток:
-558.12 EUR (29 639 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (76.20 EUR)
Макс. прибыль в серии:
138.01 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
3.73%
Макс. загрузка депозита:
106.39%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.16
Длинных трейдов:
39 (45.35%)
Коротких трейдов:
47 (54.65%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.56 EUR
Средняя прибыль:
8.65 EUR
Средний убыток:
-20.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-292.33 EUR)
Макс. убыток в серии:
-292.33 EUR (4)
Прирост в месяц:
-32.97%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.88 EUR
Максимальная:
292.33 EUR (40.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.49% (292.33 EUR)
По эквити:
81.68% (367.82 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.19 EUR
Худший трейд: -125 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +76.20 EUR
Макс. убыток в серии: -292.33 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

La strategia 1-2-3 è una tecnica di price action e inversione di tendenza. Il setup prevede l'identificazione di un punto 1 (massimo/minimo principale), un punto 2 (ritracciamento) e un punto 3 (massimo/minimo inferiore al punto 1). L'entrata avviene alla rottura del punto 2, con stop loss oltre il punto 3.


Come Identificare il Pattern

La formazione individua un'inversione della tendenza da rialzista a ribassista (pattern 1-2-3 High) o da ribassista a rialzista (pattern 1-2-3 Low):Punto 1: È il massimo o il minimo iniziale del trend in esaurimento.Punto 2: Il prezzo inverte la direzione creando un minimo (in un trend rialzista) o un massimo (in un trend ribassista).Punto 3: Il prezzo ritraccia nuovamente, ma si ferma prima di superare il Punto 1.


Regole Operative

Per operare efficacemente su coppie valutarie (come EUR/USD o GBP/USD), l'applicazione corretta segue precisi livelli:Ingresso (Breakout): Si piazza un ordine di acquisto (Long) se il prezzo rompe al rialzo il Punto 2 (nel pattern 1-2-3 Low), oppure di vendita (Short) se rompe il Punto 2 al ribasso.Stop Loss: Si colloca oltre il Punto 3, in modo da uscire dal trade se la formazione viene invalidata dal mercato.Take Profit: Si misura l'ampiezza in pips tra il Punto 2 e il Punto 3 e si proietta tale distanza dal livello di rottura (Punto 2).


Leva finanziaria ottimale.

1:500 per conti extra UE con deposito minimo 200 USD/Eur.

1:30 per conti UE con deposito minimo 800 USD/Eur.


Broker ottimali.

FP Markets

Eightcap

XM.com

TickMill

BlackBull

Exness

Pepperstone

XTB


Copy trading........  PER COPIARE QUESTO SEGNALE E RICHIESTA UNA PIATTAFORMA MT4.


Нет отзывов
2026.08.05 15:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.23 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 15:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 14:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.12 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.12 14:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldGirl
30 USD в месяц
-33%
0
0
USD
233
EUR
5
98%
86
68%
4%
0.91
-0.56
EUR
82%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

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