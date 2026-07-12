La strategia 1-2-3 è una tecnica di price action e inversione di tendenza. Il setup prevede l'identificazione di un punto 1 (massimo/minimo principale), un punto 2 (ritracciamento) e un punto 3 (massimo/minimo inferiore al punto 1). L'entrata avviene alla rottura del punto 2, con stop loss oltre il punto 3.



