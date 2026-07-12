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Vedran Brkic

GoldGirl

Vedran Brkic
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Vedran Brkic

您好，
歡迎到我的個人牆上。

我的交易有幾年了，使用基於輸入信號和輸出一個策略。
我工作的所有貨幣，並順應市場潮流。
---- NO --- MARTINGALA。

信號：

“CroCop”強烈的信號---標準帳戶 - 槓桿X200。

“CroCopmicro”---信號燈Microlots帳戶 - 槓桿X400

好運氣和良好的貿易給大家！
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交易:
88
盈利交易:
59 (67.04%)
亏损交易:
29 (32.95%)
最好交易:
61.19 EUR
最差交易:
-124.93 EUR
毛利:
510.27 EUR (25 261 pips)
毛利亏损:
-563.60 EUR (29 848 pips)
最大连续赢利:
9 (76.20 EUR)
最大连续盈利:
138.01 EUR (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
3.73%
最大入金加载:
106.39%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
-0.18
长期交易:
41 (46.59%)
短期交易:
47 (53.41%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.61 EUR
平均利润:
8.65 EUR
平均损失:
-19.43 EUR
最大连续失误:
4 (-292.33 EUR)
最大连续亏损:
-292.33 EUR (4)
每月增长:
-34.55%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
64.88 EUR
最大值:
292.33 EUR (40.19%)
相对跌幅:
结余:
57.49% (292.33 EUR)
净值:
81.68% (367.82 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -61
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +61.19 EUR
最差交易: -125 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +76.20 EUR
最大连续亏损: -292.33 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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FBS-Real-6
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FBS-Real-10
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ICMarketsSC-Live31
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Axi-US06-Live
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BlackBullMarkets-Live
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FBS-Real-8
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La strategia 1-2-3 è una tecnica di price action e inversione di tendenza. Il setup prevede l'identificazione di un punto 1 (massimo/minimo principale), un punto 2 (ritracciamento) e un punto 3 (massimo/minimo inferiore al punto 1). L'entrata avviene alla rottura del punto 2, con stop loss oltre il punto 3.


Come Identificare il Pattern

La formazione individua un'inversione della tendenza da rialzista a ribassista (pattern 1-2-3 High) o da ribassista a rialzista (pattern 1-2-3 Low):Punto 1: È il massimo o il minimo iniziale del trend in esaurimento.Punto 2: Il prezzo inverte la direzione creando un minimo (in un trend rialzista) o un massimo (in un trend ribassista).Punto 3: Il prezzo ritraccia nuovamente, ma si ferma prima di superare il Punto 1.


Regole Operative

Per operare efficacemente su coppie valutarie (come EUR/USD o GBP/USD), l'applicazione corretta segue precisi livelli:Ingresso (Breakout): Si piazza un ordine di acquisto (Long) se il prezzo rompe al rialzo il Punto 2 (nel pattern 1-2-3 Low), oppure di vendita (Short) se rompe il Punto 2 al ribasso.Stop Loss: Si colloca oltre il Punto 3, in modo da uscire dal trade se la formazione viene invalidata dal mercato.Take Profit: Si misura l'ampiezza in pips tra il Punto 2 e il Punto 3 e si proietta tale distanza dal livello di rottura (Punto 2).


Leva finanziaria ottimale.

1:500 per conti extra UE con deposito minimo 200 USD/Eur.

1:30 per conti UE con deposito minimo 800 USD/Eur.


Broker ottimali.

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XTB


Copy trading........  PER COPIARE QUESTO SEGNALE E RICHIESTA UNA PIATTAFORMA MT4.


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2026.08.05 15:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.23 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 15:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 14:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.12 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.12 14:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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