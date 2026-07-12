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Vedran Brkic

GoldGirl

Vedran Brkic
Vedran Brkic

Vedran Brkic

Hello,
welcome to my personal WALL.
I do trading for several years, using a strategy based on input signals and output.
I work on all currencies and follow the market trend.
I use a experimental strategy 5in1 with base the trend following.
---- NO --- MARTINGALA.
signals:
1 topic 2 comments
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4 weeks
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Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -33%
BlackBullMarkets-Live
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
85
Profit Trades:
59 (69.41%)
Loss Trades:
26 (30.59%)
Best trade:
61.19 EUR
Worst trade:
-124.93 EUR
Gross Profit:
510.27 EUR (25 261 pips)
Gross Loss:
-556.46 EUR (29 576 pips)
Maximum consecutive wins:
9 (76.20 EUR)
Maximal consecutive profit:
138.01 EUR (8)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
3.73%
Max deposit load:
106.39%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
28
Avg holding time:
30 minutes
Recovery Factor:
-0.16
Long Trades:
38 (44.71%)
Short Trades:
47 (55.29%)
Profit Factor:
0.92
Expected Payoff:
-0.54 EUR
Average Profit:
8.65 EUR
Average Loss:
-21.40 EUR
Maximum consecutive losses:
4 (-292.33 EUR)
Maximal consecutive loss:
-292.33 EUR (4)
Monthly growth:
-32.50%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
64.88 EUR
Maximal:
292.33 EUR (40.19%)
Relative drawdown:
By Balance:
57.49% (292.33 EUR)
By Equity:
81.68% (367.82 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +61.19 EUR
Worst trade: -125 EUR
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +76.20 EUR
Maximal consecutive loss: -292.33 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "BlackBullMarkets-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
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La strategia 1-2-3 è una tecnica di price action e inversione di tendenza. Il setup prevede l'identificazione di un punto 1 (massimo/minimo principale), un punto 2 (ritracciamento) e un punto 3 (massimo/minimo inferiore al punto 1). L'entrata avviene alla rottura del punto 2, con stop loss oltre il punto 3.


Come Identificare il Pattern

La formazione individua un'inversione della tendenza da rialzista a ribassista (pattern 1-2-3 High) o da ribassista a rialzista (pattern 1-2-3 Low):Punto 1: È il massimo o il minimo iniziale del trend in esaurimento.Punto 2: Il prezzo inverte la direzione creando un minimo (in un trend rialzista) o un massimo (in un trend ribassista).Punto 3: Il prezzo ritraccia nuovamente, ma si ferma prima di superare il Punto 1.


Regole Operative

Per operare efficacemente su coppie valutarie (come EUR/USD o GBP/USD), l'applicazione corretta segue precisi livelli:Ingresso (Breakout): Si piazza un ordine di acquisto (Long) se il prezzo rompe al rialzo il Punto 2 (nel pattern 1-2-3 Low), oppure di vendita (Short) se rompe il Punto 2 al ribasso.Stop Loss: Si colloca oltre il Punto 3, in modo da uscire dal trade se la formazione viene invalidata dal mercato.Take Profit: Si misura l'ampiezza in pips tra il Punto 2 e il Punto 3 e si proietta tale distanza dal livello di rottura (Punto 2).


Leva finanziaria ottimale.

1:500 per conti extra UE con deposito minimo 200 USD/Eur.

1:30 per conti UE con deposito minimo 800 USD/Eur.


Broker ottimali.

FP Markets

Eightcap

XM.com

TickMill

BlackBull

Exness

Pepperstone

XTB


Copy trading........  PER COPIARE QUESTO SEGNALE E RICHIESTA UNA PIATTAFORMA MT4.


No reviews
2026.08.05 15:57
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.23 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 15:43
Share of trading days is too low
2026.07.13 15:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 14:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 14:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.12 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.12 14:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
GoldGirl
30 USD per month
-33%
0
0
USD
235
EUR
4
98%
85
69%
4%
0.91
-0.54
EUR
82%
1:500
Copy

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