- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
47 (71.21%)
Убыточных трейдов:
19 (28.79%)
Лучший трейд:
77.52 USD
Худший трейд:
-70.38 USD
Общая прибыль:
795.84 USD (39 768 pips)
Общий убыток:
-599.36 USD (30 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (135.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.78 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
24.73%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
33 (50.00%)
Коротких трейдов:
33 (50.00%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
16.93 USD
Средний убыток:
-31.55 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-142.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.82 USD (6)
Прирост в месяц:
13.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.96 USD
Максимальная:
170.86 USD (13.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.35% (170.86 USD)
По эквити:
11.14% (116.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|196
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.52 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +135.78 USD
Макс. убыток в серии: -142.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AurumMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Gold Botx AI
Smart Gold Trading. Consistent Execution. Professional Results.
Gold Botx AI is a professional XAUUSD (Gold) trading signal designed for traders who value disciplined execution, controlled risk, and consistent long-term performance.
Unlike aggressive strategies that overtrade, Gold Botx AI focuses on high-quality trade setups using trend analysis and price action.
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• Live trading on a real account
• Exclusive focus on XAUUSD (Gold)
• Smart Buy & Sell entries
• Strict risk management
• No Martingale
• No Grid Trading
• Transparent trading history
• Consistent trading approach
Trading Style
• Symbol: XAUUSD (Gold)
• Strategy: Trend Following & Price Action
• Risk Level: Medium
• Trading Type: Swing & Intraday
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- Professional XAUUSD (Gold) trading signal focused on disciplined execution, smart risk management, and consistent long-term performance.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
95%
66
71%
25%
1.32
2.98
USD
USD
14%
1:500