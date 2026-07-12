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Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Botx AI
Nitu Brijesh Yadav

Gold Botx AI

Nitu Brijesh Yadav
Nitu Brijesh Yadav

Nitu Brijesh Yadav

Добро пожаловать в мир умного трейдинга 📈🤖
Мы создаём современные торговые инструменты — роботы, индикаторы и утилиты для MetaTrader, которые действительно работают 🔥
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 20%
AurumMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
47 (71.21%)
Убыточных трейдов:
19 (28.79%)
Лучший трейд:
77.52 USD
Худший трейд:
-70.38 USD
Общая прибыль:
795.84 USD (39 768 pips)
Общий убыток:
-599.36 USD (30 050 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (135.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.78 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
24.73%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
33 (50.00%)
Коротких трейдов:
33 (50.00%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
16.93 USD
Средний убыток:
-31.55 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-142.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.82 USD (6)
Прирост в месяц:
13.90%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.96 USD
Максимальная:
170.86 USD (13.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.35% (170.86 USD)
По эквити:
11.14% (116.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 196
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +77.52 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +135.78 USD
Макс. убыток в серии: -142.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AurumMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold Botx AI

Smart Gold Trading. Consistent Execution. Professional Results.

Gold Botx AI is a professional XAUUSD (Gold) trading signal designed for traders who value disciplined execution, controlled risk, and consistent long-term performance.

Unlike aggressive strategies that overtrade, Gold Botx AI focuses on high-quality trade setups using trend analysis and price action.

Key Features

• Live trading on a real account
• Exclusive focus on XAUUSD (Gold)
• Smart Buy & Sell entries
• Strict risk management
• No Martingale
• No Grid Trading
• Transparent trading history
• Consistent trading approach

Trading Style


• Symbol: XAUUSD (Gold)
• Strategy: Trend Following & Price Action
• Risk Level: Medium
• Trading Type: Swing & Intraday

Why Subscribe?

Gold Botx AI is built for traders who prefer disciplined trading over risky speculation. Every trade follows predefined rules with the goal of achieving stable, long-term performance while protecting capital.

  • Trade with confidence.
  • Trade with discipline.
  • Trade with Gold Botx AI.


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  • Professional XAUUSD (Gold) trading signal focused on disciplined execution, smart risk management, and consistent long-term performance.


Нет отзывов
2026.07.17 13:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.12 14:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.12 14:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Botx AI
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
1K
USD
6
95%
66
71%
25%
1.32
2.98
USD
14%
1:500
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