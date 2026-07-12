- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
82 (75.22%)
Убыточных трейдов:
27 (24.77%)
Лучший трейд:
71.90 USD
Худший трейд:
-82.55 USD
Общая прибыль:
1 900.03 USD (41 541 pips)
Общий убыток:
-758.54 USD (16 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1 114.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 114.30 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.81%
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
49 (44.95%)
Коротких трейдов:
60 (55.05%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
10.47 USD
Средняя прибыль:
23.17 USD
Средний убыток:
-28.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-338.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.00 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.15 USD
Максимальная:
385.09 USD (16.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.37% (385.09 USD)
По эквити:
18.89% (176.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +71.90 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 114.30 USD
Макс. убыток в серии: -338.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.89 × 9
🚀 Anson Account 1 – High Win-Rate Gold Breakout Strategy
This is a live account focused exclusively on XAUUSD (Gold) using a breakout strategy.
Strategy style: Short-term breakout on Gold.
No martingale. No grid. Pure breakout entries with tight risk control.
Suitable for traders who prefer high win-rate, short holding time, and low deposit load on Gold.
Feel free to contact me if you have any question.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
119%
1
787
USD
USD
751
USD
USD
8
0%
109
75%
1%
2.50
10.47
USD
USD
37%
1:500