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Сигналы / MetaTrader 4 / Anson Account 1
Cho Hong Au

Anson Account 1

Cho Hong Au
Cho Hong Au

Cho Hong Au

Sleeping Mode💤
0 отзывов
Надежность
8 недель
1 / 787 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 119%
GTCGlobalSA-Live 1
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
82 (75.22%)
Убыточных трейдов:
27 (24.77%)
Лучший трейд:
71.90 USD
Худший трейд:
-82.55 USD
Общая прибыль:
1 900.03 USD (41 541 pips)
Общий убыток:
-758.54 USD (16 142 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1 114.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 114.30 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
0.81%
Макс. загрузка депозита:
6.45%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
2.96
Длинных трейдов:
49 (44.95%)
Коротких трейдов:
60 (55.05%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
10.47 USD
Средняя прибыль:
23.17 USD
Средний убыток:
-28.09 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-338.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-338.00 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.63%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.15 USD
Максимальная:
385.09 USD (16.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.37% (385.09 USD)
По эквити:
18.89% (176.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.90 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 114.30 USD
Макс. убыток в серии: -338.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.89 × 9
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🚀 Anson Account 1 – High Win-Rate Gold Breakout Strategy

This is a live account focused exclusively on XAUUSD (Gold) using a breakout strategy.

Strategy style: Short-term breakout on Gold.  
No martingale. No grid. Pure breakout entries with tight risk control.
Suitable for traders who prefer high win-rate, short holding time, and low deposit load on Gold.
Feel free to contact me if you have any question.

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 13:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.24 00:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 04:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.13 04:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.12 11:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anson Account 1
30 USD в месяц
119%
1
787
USD
751
USD
8
0%
109
75%
1%
2.50
10.47
USD
37%
1:500
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