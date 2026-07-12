- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
115
盈利交易:
87 (75.65%)
亏损交易:
28 (24.35%)
最好交易:
71.90 USD
最差交易:
-82.55 USD
毛利:
1 918.95 USD (42 486 pips)
毛利亏损:
-776.50 USD (17 040 pips)
最大连续赢利:
29 (1 114.30 USD)
最大连续盈利:
1 114.30 USD (29)
夏普比率:
0.34
交易活动:
0.81%
最大入金加载:
11.66%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
2.97
长期交易:
55 (47.83%)
短期交易:
60 (52.17%)
利润因子:
2.47
预期回报:
9.93 USD
平均利润:
22.06 USD
平均损失:
-27.73 USD
最大连续失误:
5 (-338.00 USD)
最大连续亏损:
-338.00 USD (5)
每月增长:
6.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
45.15 USD
最大值:
385.09 USD (16.03%)
相对跌幅:
结余:
37.37% (385.09 USD)
净值:
18.89% (176.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.90 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 114.30 USD
最大连续亏损: -338.00 USD
🚀 Anson Account 1 – High Win-Rate Gold Breakout Strategy
This is a live account focused exclusively on XAUUSD (Gold) using a breakout strategy.
Strategy style: Short-term breakout on Gold.
No martingale. No grid. Pure breakout entries with tight risk control.
Suitable for traders who prefer high win-rate, short holding time, and low deposit load on Gold.
Feel free to contact me if you have any question.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
120%
1
775
USD
USD
752
USD
USD
8
0%
115
75%
1%
2.47
9.93
USD
USD
37%
1:500