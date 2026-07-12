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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold trading is manual
Evgeny Beltoev

Gold trading is manual

Evgeny Beltoev
Evgeny Beltoev

Evgeny Beltoev

0 отзывов
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
Bybit-Live-7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
261
Прибыльных трейдов:
124 (47.50%)
Убыточных трейдов:
137 (52.49%)
Лучший трейд:
70.80 UST
Худший трейд:
-84.50 UST
Общая прибыль:
1 235.74 UST (25 103 pips)
Общий убыток:
-1 562.87 UST (30 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (187.52 UST)
Макс. прибыль в серии:
187.52 UST (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
180 (68.97%)
Коротких трейдов:
81 (31.03%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-1.25 UST
Средняя прибыль:
9.97 UST
Средний убыток:
-11.41 UST
Макс. серия проигрышей:
10 (-21.06 UST)
Макс. убыток в серии:
-146.10 UST (6)
Прирост в месяц:
-5.85%
Годовой прогноз:
-70.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
329.84 UST
Максимальная:
409.06 UST (178.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (41.90 UST)
По эквити:
1.20% (33.50 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 258
XAUAUD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ -393
XAUAUD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -5.9K
XAUAUD+ 942
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.80 UST
Худший трейд: -85 UST
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +187.52 UST
Макс. убыток в серии: -21.06 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ручная торговля золотом 
Нет отзывов
2026.08.05 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 18:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 10:25
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 11.93% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 10:25
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.53% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold trading is manual
50 USD в месяц
-14%
0
0
USD
2.7K
UST
38
0%
261
47%
2%
0.79
-1.25
UST
25%
1:500
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