- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
261
Прибыльных трейдов:
124 (47.50%)
Убыточных трейдов:
137 (52.49%)
Лучший трейд:
70.80 UST
Худший трейд:
-84.50 UST
Общая прибыль:
1 235.74 UST (25 103 pips)
Общий убыток:
-1 562.87 UST (30 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (187.52 UST)
Макс. прибыль в серии:
187.52 UST (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
1.72%
Макс. загрузка депозита:
14.73%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
180 (68.97%)
Коротких трейдов:
81 (31.03%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-1.25 UST
Средняя прибыль:
9.97 UST
Средний убыток:
-11.41 UST
Макс. серия проигрышей:
10 (-21.06 UST)
Макс. убыток в серии:
-146.10 UST (6)
Прирост в месяц:
-5.85%
Годовой прогноз:
-70.96%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
329.84 UST
Максимальная:
409.06 UST (178.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.14% (41.90 UST)
По эквити:
1.20% (33.50 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|258
|XAUAUD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|-393
|XAUAUD+
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-5.9K
|XAUAUD+
|942
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.80 UST
Худший трейд: -85 UST
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +187.52 UST
Макс. убыток в серии: -21.06 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
ручная торговля золотом
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-14%
0
0
USD
USD
2.7K
UST
UST
38
0%
261
47%
2%
0.79
-1.25
UST
UST
25%
1:500