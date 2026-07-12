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Evgeny Beltoev

Gold trading is manual

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交易:
261
盈利交易:
124 (47.50%)
亏损交易:
137 (52.49%)
最好交易:
70.80 UST
最差交易:
-84.50 UST
毛利:
1 235.74 UST (25 103 pips)
毛利亏损:
-1 562.87 UST (30 081 pips)
最大连续赢利:
7 (187.52 UST)
最大连续盈利:
187.52 UST (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
1.72%
最大入金加载:
14.73%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
-0.80
长期交易:
180 (68.97%)
短期交易:
81 (31.03%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-1.25 UST
平均利润:
9.97 UST
平均损失:
-11.41 UST
最大连续失误:
10 (-21.06 UST)
最大连续亏损:
-146.10 UST (6)
每月增长:
-4.76%
年度预测:
-57.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
329.84 UST
最大值:
409.06 UST (178.46%)
相对跌幅:
结余:
25.14% (41.90 UST)
净值:
1.20% (33.50 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 258
XAUAUD+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ -393
XAUAUD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -5.9K
XAUAUD+ 942
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +70.80 UST
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最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

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没有评论
2026.08.05 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 18:59
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.12 10:25
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 11.93% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.12 10:25
80% of trades performed within 11 days. This comprises 4.53% of days out of the 243 days of the signal's entire lifetime.
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