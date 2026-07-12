- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
261
盈利交易:
124 (47.50%)
亏损交易:
137 (52.49%)
最好交易:
70.80 UST
最差交易:
-84.50 UST
毛利:
1 235.74 UST (25 103 pips)
毛利亏损:
-1 562.87 UST (30 081 pips)
最大连续赢利:
7 (187.52 UST)
最大连续盈利:
187.52 UST (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
1.72%
最大入金加载:
14.73%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
-0.80
长期交易:
180 (68.97%)
短期交易:
81 (31.03%)
利润因子:
0.79
预期回报:
-1.25 UST
平均利润:
9.97 UST
平均损失:
-11.41 UST
最大连续失误:
10 (-21.06 UST)
最大连续亏损:
-146.10 UST (6)
每月增长:
-4.76%
年度预测:
-57.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
329.84 UST
最大值:
409.06 UST (178.46%)
相对跌幅:
结余:
25.14% (41.90 UST)
净值:
1.20% (33.50 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|258
|XAUAUD+
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|-393
|XAUAUD+
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-5.9K
|XAUAUD+
|942
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.80 UST
最差交易: -85 UST
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +187.52 UST
最大连续亏损: -21.06 UST
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订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-14%
0
0
USD
USD
2.7K
UST
UST
38
0%
261
47%
2%
0.79
-1.25
UST
UST
25%
1:500