- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
530
Прибыльных трейдов:
352 (66.41%)
Убыточных трейдов:
178 (33.58%)
Лучший трейд:
81.33 USD
Худший трейд:
-84.69 USD
Общая прибыль:
2 793.29 USD (252 606 pips)
Общий убыток:
-1 689.29 USD (135 516 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (291.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
291.61 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
69.39%
Макс. загрузка депозита:
65.24%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.01
Длинных трейдов:
348 (65.66%)
Коротких трейдов:
182 (34.34%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
2.08 USD
Средняя прибыль:
7.94 USD
Средний убыток:
-9.49 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.20 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.82%
Годовой прогноз:
-46.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
366.85 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.54% (366.85 USD)
По эквити:
18.87% (204.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NASUSD
|370
|XAUUSD
|94
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NASUSD
|883
|XAUUSD
|346
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|-58
|USDJPY
|-74
|GBPJPY
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NASUSD
|92K
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-803
|GBPJPY
|-46
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.33 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +291.61 USD
Макс. убыток в серии: -82.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CPTMarkets-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
110%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
25
0%
530
66%
69%
1.65
2.08
USD
USD
22%
1:500