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Jiming Chen

Nasdaq Following

Jiming Chen
Jiming Chen

Jiming Chen

2 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 110%
CPTMarkets-Live04
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
530
Прибыльных трейдов:
352 (66.41%)
Убыточных трейдов:
178 (33.58%)
Лучший трейд:
81.33 USD
Худший трейд:
-84.69 USD
Общая прибыль:
2 793.29 USD (252 606 pips)
Общий убыток:
-1 689.29 USD (135 516 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (291.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
291.61 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
69.39%
Макс. загрузка депозита:
65.24%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.01
Длинных трейдов:
348 (65.66%)
Коротких трейдов:
182 (34.34%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
2.08 USD
Средняя прибыль:
7.94 USD
Средний убыток:
-9.49 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-82.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.20 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.82%
Годовой прогноз:
-46.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
366.85 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.54% (366.85 USD)
По эквити:
18.87% (204.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NASUSD 370
XAUUSD 94
EURUSD 31
GBPUSD 25
USDJPY 9
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NASUSD 883
XAUUSD 346
EURUSD 8
GBPUSD -58
USDJPY -74
GBPJPY -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NASUSD 92K
XAUUSD 27K
EURUSD 68
GBPUSD -1.1K
USDJPY -803
GBPJPY -46
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.33 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +291.61 USD
Макс. убыток в серии: -82.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CPTMarkets-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.25 11:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nasdaq Following
30 USD в месяц
110%
0
0
USD
1.2K
USD
25
0%
530
66%
69%
1.65
2.08
USD
22%
1:500
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