- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
541
盈利交易:
360 (66.54%)
亏损交易:
181 (33.46%)
最好交易:
245.56 USD
最差交易:
-84.69 USD
毛利:
3 050.90 USD (278 580 pips)
毛利亏损:
-1 692.31 USD (135 818 pips)
最大连续赢利:
37 (291.61 USD)
最大连续盈利:
291.61 USD (37)
夏普比率:
0.17
交易活动:
71.43%
最大入金加载:
65.24%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.70
长期交易:
355 (65.62%)
短期交易:
186 (34.38%)
利润因子:
1.80
预期回报:
2.51 USD
平均利润:
8.47 USD
平均损失:
-9.35 USD
最大连续失误:
6 (-82.79 USD)
最大连续亏损:
-158.20 USD (5)
每月增长:
19.58%
年度预测:
237.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
366.85 USD (15.75%)
相对跌幅:
结余:
21.54% (366.85 USD)
净值:
18.87% (204.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NASUSD
|371
|XAUUSD
|102
|EURUSD
|31
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NASUSD
|886
|XAUUSD
|596
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|-58
|USDJPY
|-72
|GBPJPY
|-1
|EURJPY
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NASUSD
|92K
|XAUUSD
|53K
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-749
|GBPJPY
|-46
|EURJPY
|5
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +245.56 USD
最差交易: -85 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +291.61 USD
最大连续亏损: -82.79 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
156%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
26
0%
541
66%
71%
1.80
2.51
USD
USD
22%
1:500