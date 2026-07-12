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Сигналы / MetaTrader 4 / Drakkar
Oleksandr Stashuk

Drakkar

Oleksandr Stashuk
Oleksandr Stashuk

Oleksandr Stashuk

3 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2026 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
167 (38.74%)
Убыточных трейдов:
264 (61.25%)
Лучший трейд:
152.35 USD
Худший трейд:
-60.96 USD
Общая прибыль:
3 326.53 USD (188 026 pips)
Общий убыток:
-2 999.60 USD (142 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (102.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.92 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
37.18%
Макс. загрузка депозита:
41.87%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
177 (41.07%)
Коротких трейдов:
254 (58.93%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
19.92 USD
Средний убыток:
-11.36 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-131.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-224.24 USD (11)
Прирост в месяц:
35.25%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.60 USD
Максимальная:
436.87 USD (33.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.42% (436.87 USD)
По эквити:
4.98% (56.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 328
.DE40Cash 83
.US500Cash 17
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 537
.DE40Cash -157
.US500Cash -27
EURUSD -27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 48K
.DE40Cash -2.2K
.US500Cash -70
EURUSD -74
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.35 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +102.48 USD
Макс. убыток в серии: -131.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
TitanFX-04
0.07 × 14
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 35
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
GoMarkets-Real 10
0.50 × 6
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Darwinex-Live
0.56 × 72
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.59 × 59
еще 130...
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Нет отзывов
2026.08.10 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 12:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 11:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 06:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 12:41
Share of trading days is too low
2026.07.13 12:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 11:41
Share of trading days is too low
2026.07.13 11:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 10:41
Share of trading days is too low
2026.07.13 10:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 09:39
Share of trading days is too low
2026.07.13 09:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 08:39
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Drakkar
55 USD в месяц
35%
0
0
USD
1.2K
USD
5
97%
431
38%
37%
1.10
0.76
USD
33%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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