- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
167 (38.74%)
Убыточных трейдов:
264 (61.25%)
Лучший трейд:
152.35 USD
Худший трейд:
-60.96 USD
Общая прибыль:
3 326.53 USD (188 026 pips)
Общий убыток:
-2 999.60 USD (142 653 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (102.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
345.92 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
37.18%
Макс. загрузка депозита:
41.87%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
108
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
177 (41.07%)
Коротких трейдов:
254 (58.93%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
19.92 USD
Средний убыток:
-11.36 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-131.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-224.24 USD (11)
Прирост в месяц:
35.25%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129.60 USD
Максимальная:
436.87 USD (33.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.42% (436.87 USD)
По эквити:
4.98% (56.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|.DE40Cash
|83
|.US500Cash
|17
|EURUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|537
|.DE40Cash
|-157
|.US500Cash
|-27
|EURUSD
|-27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|48K
|.DE40Cash
|-2.2K
|.US500Cash
|-70
|EURUSD
|-74
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +152.35 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +102.48 USD
Макс. убыток в серии: -131.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
GoMarkets-Real 10
|0.50 × 6
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
Darwinex-Live
|0.56 × 72
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.59 × 59
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
97%
431
38%
37%
1.10
0.76
USD
USD
33%
1:500