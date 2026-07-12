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Oleksandr Stashuk

Drakkar

Oleksandr Stashuk
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交易:
480
盈利交易:
188 (39.16%)
亏损交易:
292 (60.83%)
最好交易:
152.35 USD
最差交易:
-60.96 USD
毛利:
3 813.29 USD (214 597 pips)
毛利亏损:
-3 316.03 USD (159 361 pips)
最大连续赢利:
8 (102.48 USD)
最大连续盈利:
345.92 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
38.39%
最大入金加载:
41.87%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
121
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.14
长期交易:
213 (44.38%)
短期交易:
267 (55.63%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
20.28 USD
平均损失:
-11.36 USD
最大连续失误:
13 (-131.41 USD)
最大连续亏损:
-224.24 USD (11)
每月增长:
55.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
129.60 USD
最大值:
436.87 USD (33.42%)
相对跌幅:
结余:
33.42% (436.87 USD)
净值:
4.98% (56.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 374
.DE40Cash 83
.US500Cash 19
EURUSD 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 741
.DE40Cash -157
.US500Cash -59
EURUSD -27
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 58K
.DE40Cash -2.2K
.US500Cash -299
EURUSD -72
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +152.35 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +102.48 USD
最大连续亏损: -131.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
TitanFX-04
0.07 × 14
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 35
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
WorldForex-Live
0.36 × 11
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.49 × 207
GoMarkets-Real 10
0.50 × 6
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
Darwinex-Live
0.56 × 72
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 277
ICMarketsSC-Live16
0.59 × 59
130 更多...
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2026.08.12 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.12 10:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.12 09:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 19:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.11 19:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.10 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 12:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 11:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.04 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.03 06:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 12:41
Share of trading days is too low
2026.07.13 12:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.13 11:41
Share of trading days is too low
2026.07.13 11:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.13 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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交易
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Drakkar
每月55 USD
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0
USD
1.4K
USD
5
97%
480
39%
38%
1.14
1.04
USD
33%
1:500
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