- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
480
盈利交易:
188 (39.16%)
亏损交易:
292 (60.83%)
最好交易:
152.35 USD
最差交易:
-60.96 USD
毛利:
3 813.29 USD (214 597 pips)
毛利亏损:
-3 316.03 USD (159 361 pips)
最大连续赢利:
8 (102.48 USD)
最大连续盈利:
345.92 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
38.39%
最大入金加载:
41.87%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
121
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.14
长期交易:
213 (44.38%)
短期交易:
267 (55.63%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.04 USD
平均利润:
20.28 USD
平均损失:
-11.36 USD
最大连续失误:
13 (-131.41 USD)
最大连续亏损:
-224.24 USD (11)
每月增长:
55.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
129.60 USD
最大值:
436.87 USD (33.42%)
相对跌幅:
结余:
33.42% (436.87 USD)
净值:
4.98% (56.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|.DE40Cash
|83
|.US500Cash
|19
|EURUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|741
|.DE40Cash
|-157
|.US500Cash
|-59
|EURUSD
|-27
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|58K
|.DE40Cash
|-2.2K
|.US500Cash
|-299
|EURUSD
|-72
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +152.35 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +102.48 USD
最大连续亏损: -131.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 35
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
WorldForex-Live
|0.36 × 11
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.49 × 207
|
GoMarkets-Real 10
|0.50 × 6
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
Darwinex-Live
|0.56 × 72
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 277
|
ICMarketsSC-Live16
|0.59 × 59
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
54%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
5
97%
480
39%
38%
1.14
1.04
USD
USD
33%
1:500