- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
914
Прибыльных трейдов:
717 (78.44%)
Убыточных трейдов:
197 (21.55%)
Лучший трейд:
422.08 USD
Худший трейд:
-368.28 USD
Общая прибыль:
10 479.71 USD (424 337 pips)
Общий убыток:
-8 459.26 USD (403 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (109.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
715.56 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
23.02%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
453 (49.56%)
Коротких трейдов:
461 (50.44%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
14.62 USD
Средний убыток:
-42.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 225.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 225.28 USD (4)
Прирост в месяц:
12.79%
Годовой прогноз:
155.20%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
3 019.68 USD (63.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.49% (3 019.62 USD)
По эквити:
15.08% (370.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|914
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|21K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +422.08 USD
Худший трейд: -368 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +109.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 225.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
289%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
35
68%
914
78%
23%
1.23
2.21
USD
USD
67%
1:500