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Сигналы / MetaTrader 5 / Kgold
Lee Kian Kian

Kgold

Lee Kian Kian
Lee Kian Kian

Lee Kian Kian

0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 289%
VantageMarkets-Live 15
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
914
Прибыльных трейдов:
717 (78.44%)
Убыточных трейдов:
197 (21.55%)
Лучший трейд:
422.08 USD
Худший трейд:
-368.28 USD
Общая прибыль:
10 479.71 USD (424 337 pips)
Общий убыток:
-8 459.26 USD (403 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (109.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
715.56 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
23.02%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
453 (49.56%)
Коротких трейдов:
461 (50.44%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
14.62 USD
Средний убыток:
-42.94 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 225.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 225.28 USD (4)
Прирост в месяц:
12.79%
Годовой прогноз:
155.20%
Алготрейдинг:
68%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
3 019.68 USD (63.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.49% (3 019.62 USD)
По эквити:
15.08% (370.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 914
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 21K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +422.08 USD
Худший трейд: -368 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +109.30 USD
Макс. убыток в серии: -1 225.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Let’s make 10% monthly 
Нет отзывов
2026.08.06 02:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 01:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 19:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 21:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 06:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 05:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 18:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 01:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 03:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.12 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.11 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.11 23:17
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kgold
30 USD в месяц
289%
0
0
USD
2.6K
USD
35
68%
914
78%
23%
1.23
2.21
USD
67%
1:500
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