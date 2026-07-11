- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
924
盈利交易:
725 (78.46%)
亏损交易:
199 (21.54%)
最好交易:
422.08 USD
最差交易:
-368.28 USD
毛利:
10 539.20 USD (428 120 pips)
毛利亏损:
-8 497.39 USD (406 964 pips)
最大连续赢利:
33 (109.30 USD)
最大连续盈利:
715.56 USD (13)
夏普比率:
0.10
交易活动:
26.24%
最大入金加载:
2.33%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.68
长期交易:
462 (50.00%)
短期交易:
462 (50.00%)
利润因子:
1.24
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
14.54 USD
平均损失:
-42.70 USD
最大连续失误:
4 (-1 225.28 USD)
最大连续亏损:
-1 225.28 USD (4)
每月增长:
12.39%
年度预测:
150.29%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
3 019.68 USD (63.98%)
相对跌幅:
结余:
67.49% (3 019.62 USD)
净值:
15.08% (370.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|924
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|21K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +422.08 USD
最差交易: -368 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +109.30 USD
最大连续亏损: -1 225.28 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
292%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
35
69%
924
78%
26%
1.24
2.21
USD
USD
67%
1:500