- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
128 (41.69%)
Убыточных трейдов:
179 (58.31%)
Лучший трейд:
388.68 USD
Худший трейд:
-194.26 USD
Общая прибыль:
1 235.34 USD (24 156 pips)
Общий убыток:
-971.38 USD (23 871 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (40.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.68 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.74%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
159 (51.79%)
Коротких трейдов:
148 (48.21%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
9.65 USD
Средний убыток:
-5.43 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-20.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-197.11 USD (4)
Прирост в месяц:
0.20%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.71 USD
Максимальная:
336.62 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (332.43 USD)
По эквити:
0.11% (106.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|251
|AUDCAD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|231
|AUDCAD
|34
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +388.68 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +40.22 USD
Макс. убыток в серии: -20.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3241
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.62 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 15
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
6
87%
307
41%
100%
1.27
0.86
USD
USD
0%
1:200