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Eduar Ulises Toro Daza

ALPHAtrading

Eduar Ulises Toro Daza
Eduar Ulises Toro Daza

Eduar Ulises Toro Daza

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 0%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
307
Прибыльных трейдов:
128 (41.69%)
Убыточных трейдов:
179 (58.31%)
Лучший трейд:
388.68 USD
Худший трейд:
-194.26 USD
Общая прибыль:
1 235.34 USD (24 156 pips)
Общий убыток:
-971.38 USD (23 871 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (40.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
388.68 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.74%
Последний трейд:
46 минут
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
159 (51.79%)
Коротких трейдов:
148 (48.21%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
9.65 USD
Средний убыток:
-5.43 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-20.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-197.11 USD (4)
Прирост в месяц:
0.20%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
185.71 USD
Максимальная:
336.62 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.33% (332.43 USD)
По эквити:
0.11% (106.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 251
AUDCAD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 231
AUDCAD 34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.9K
AUDCAD -1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +388.68 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +40.22 USD
Макс. убыток в серии: -20.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3241
FOREX.comCA-Live 532
0.62 × 13
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 15
FPMarketsLLC-Live
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
TickmillUK-Live
4.00 × 1
еще 11...
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Нет отзывов
2026.07.28 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.27 12:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.11 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.11 05:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALPHAtrading
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
100K
USD
6
87%
307
41%
100%
1.27
0.86
USD
0%
1:200
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