- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
346
盈利交易:
144 (41.61%)
亏损交易:
202 (58.38%)
最好交易:
388.68 USD
最差交易:
-194.26 USD
毛利:
1 283.72 USD (26 457 pips)
毛利亏损:
-1 009.64 USD (26 585 pips)
最大连续赢利:
5 (40.22 USD)
最大连续盈利:
388.68 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.74%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
98
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.81
长期交易:
180 (52.02%)
短期交易:
166 (47.98%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
8.91 USD
平均损失:
-5.00 USD
最大连续失误:
6 (-20.61 USD)
最大连续亏损:
-197.11 USD (4)
每月增长:
0.19%
算法交易:
85%
结余跌幅:
绝对:
185.71 USD
最大值:
336.62 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.33% (332.43 USD)
净值:
0.11% (106.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|268
|AUDCAD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|242
|AUDCAD
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.4K
|AUDCAD
|-2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +388.68 USD
最差交易: -194 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +40.22 USD
最大连续亏损: -20.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3241
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.62 × 13
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 15
|
FPMarketsLLC-Live
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
6
85%
346
41%
100%
1.27
0.79
USD
USD
0%
1:200