- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
84 (66.66%)
Убыточных трейдов:
42 (33.33%)
Лучший трейд:
62.20 USD
Худший трейд:
-45.76 USD
Общая прибыль:
869.81 USD (87 439 pips)
Общий убыток:
-463.27 USD (46 052 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (164.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.38 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
12.17%
Макс. загрузка депозита:
12.36%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.67
Длинных трейдов:
61 (48.41%)
Коротких трейдов:
65 (51.59%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
3.23 USD
Средняя прибыль:
10.35 USD
Средний убыток:
-11.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-55.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.43 USD (5)
Прирост в месяц:
47.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
152.52 USD (22.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.72% (152.52 USD)
По эквити:
8.74% (37.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|407
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.20 USD
Худший трейд: -46 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +164.38 USD
Макс. убыток в серии: -55.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe
All order protected with stop loss and take profit, also with trailing mechanism
Use ECN/Raw Spread account, with leverage maximum at 1:500
Please understand the risk of trading on derivative.
There is no holygrail to success. be patience. and stay calm
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
204%
0
0
USD
USD
466
USD
USD
11
99%
126
66%
12%
1.87
3.23
USD
USD
30%
1:500