- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
129
盈利交易:
85 (65.89%)
亏损交易:
44 (34.11%)
最好交易:
62.20 USD
最差交易:
-45.76 USD
毛利:
872.43 USD (87 707 pips)
毛利亏损:
-472.15 USD (46 926 pips)
最大连续赢利:
14 (164.38 USD)
最大连续盈利:
164.38 USD (14)
夏普比率:
0.22
交易活动:
12.17%
最大入金加载:
12.36%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.62
长期交易:
64 (49.61%)
短期交易:
65 (50.39%)
利润因子:
1.85
预期回报:
3.10 USD
平均利润:
10.26 USD
平均损失:
-10.73 USD
最大连续失误:
6 (-55.33 USD)
最大连续亏损:
-82.43 USD (5)
每月增长:
45.69%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
152.52 USD (22.63%)
相对跌幅:
结余:
29.72% (152.52 USD)
净值:
8.74% (37.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|400
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.20 USD
最差交易: -46 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +164.38 USD
最大连续亏损: -55.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday trading style with breakout system, work on M15-H4 timeframe
All order protected with stop loss and take profit, also with trailing mechanism
Use ECN/Raw Spread account, with leverage maximum at 1:500
Please understand the risk of trading on derivative.
There is no holygrail to success. be patience. and stay calm
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
200%
0
0
USD
USD
460
USD
USD
11
99%
129
65%
12%
1.84
3.10
USD
USD
30%
1:500