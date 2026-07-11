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Сигналы / MetaTrader 4 / GoldExtractor1
Nyoman Arsa Widyana

GoldExtractor1

Nyoman Arsa Widyana
Nyoman Arsa Widyana

Nyoman Arsa Widyana

0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 910%
VantageMarkets-Live 11
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
801
Прибыльных трейдов:
526 (65.66%)
Убыточных трейдов:
275 (34.33%)
Лучший трейд:
74.16 USD
Худший трейд:
-80.52 USD
Общая прибыль:
4 883.65 USD (480 613 pips)
Общий убыток:
-3 110.27 USD (289 144 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (360.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
360.76 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
15.76%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.93
Длинных трейдов:
502 (62.67%)
Коротких трейдов:
299 (37.33%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
9.28 USD
Средний убыток:
-11.31 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-258.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-258.57 USD (13)
Прирост в месяц:
13.44%
Годовой прогноз:
163.04%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
299.27 USD (19.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.99% (260.74 USD)
По эквити:
3.99% (37.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 801
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 192K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.16 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +360.76 USD
Макс. убыток в серии: -258.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Xauusd trading with intraday style
Нет отзывов
2026.07.11 01:03
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.17% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldExtractor1
30 USD в месяц
910%
0
0
USD
1.1K
USD
39
99%
801
65%
16%
1.57
2.21
USD
43%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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