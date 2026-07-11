- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
804
盈利交易:
526 (65.42%)
亏损交易:
278 (34.58%)
最好交易:
74.16 USD
最差交易:
-80.52 USD
毛利:
4 883.65 USD (480 613 pips)
毛利亏损:
-3 143.30 USD (292 427 pips)
最大连续赢利:
21 (360.76 USD)
最大连续盈利:
360.76 USD (21)
夏普比率:
0.15
交易活动:
14.73%
最大入金加载:
4.59%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.82
长期交易:
505 (62.81%)
短期交易:
299 (37.19%)
利润因子:
1.55
预期回报:
2.16 USD
平均利润:
9.28 USD
平均损失:
-11.31 USD
最大连续失误:
13 (-258.57 USD)
最大连续亏损:
-258.57 USD (13)
每月增长:
7.72%
年度预测:
93.71%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
299.27 USD (19.08%)
相对跌幅:
结余:
42.99% (260.74 USD)
净值:
3.99% (37.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|804
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|188K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.16 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +360.76 USD
最大连续亏损: -258.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Xauusd trading with intraday style
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
879%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
40
99%
804
65%
15%
1.55
2.16
USD
USD
43%
1:500