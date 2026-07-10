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Jose Anastacio Aguirre Rojo

Only usdchf

Jose Anastacio Aguirre Rojo
Jose Anastacio Aguirre Rojo

Jose Anastacio Aguirre Rojo

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 40%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
97 (65.98%)
Убыточных трейдов:
50 (34.01%)
Лучший трейд:
18.42 USD
Худший трейд:
-10.48 USD
Общая прибыль:
126.31 USD (6 519 pips)
Общий убыток:
-86.05 USD (6 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.88 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
47.65%
Макс. загрузка депозита:
105.88%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
78 (53.06%)
Коротких трейдов:
69 (46.94%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.76 USD (6)
Прирост в месяц:
29.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
43.76 USD (25.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.48% (43.76 USD)
По эквити:
71.79% (91.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF_i 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF_i 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF_i -62
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.42 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6.28 USD
Макс. убыток в серии: -43.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Minimun deposit: 50 usd

Recomended deposit: 100 usd

Нет отзывов
2026.07.31 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.13 11:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 17:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.10 17:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Only usdchf
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
140
USD
6
100%
147
65%
48%
1.46
0.27
USD
72%
1:500
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