- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
97 (65.98%)
Убыточных трейдов:
50 (34.01%)
Лучший трейд:
18.42 USD
Худший трейд:
-10.48 USD
Общая прибыль:
126.31 USD (6 519 pips)
Общий убыток:
-86.05 USD (6 645 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (6.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.88 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
47.65%
Макс. загрузка депозита:
105.88%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
78 (53.06%)
Коротких трейдов:
69 (46.94%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
1.30 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.76 USD (6)
Прирост в месяц:
29.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
43.76 USD (25.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.48% (43.76 USD)
По эквити:
71.79% (91.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF_i
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF_i
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF_i
|-62
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.42 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +6.28 USD
Макс. убыток в серии: -43.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Minimun deposit: 50 usd
Recomended deposit: 100 usd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
6
100%
147
65%
48%
1.46
0.27
USD
USD
72%
1:500